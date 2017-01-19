Yeni logosunu seçmek için bir yarışma başlatan Mozilla, finale kalan logo çalışmaları içinden yeni logosunu seçti.

Haziran 2016’da yeni logosunu belirlemek için bir yarışma başlatan Mozilla, finale kalan 7 logo çalışması içinden yeni logosunu seçti: “moz://a”

İnternet adreslerinin (URL) başında yer alan “http://” ön ekinden esinlenilerek tasarlanan yeni Mozilla logosu, Haziran 2016’da başlatılan logo yarışmasındaki 7 finalist arasından seçilmiş durumda.

Birinci seçilen logoda bazı oynamalar yapıldığını da söylemek gerekiyor. Zira finale kalan çalışmalardaki ilgili logo ile duyurulan logo arasında tasarımsal biraz farklar bulunuyor. Özellikle kullanılan font ve arkaplanda yapılan değişiklikler farkedilebiliyor.

Mozilla’nın yeni logosunda Typotheque tarafından geliştirilen “Zilla” adında yeni bir font kullanılmış durumda. Ayrıca Zilla fontunun açık kaynaklı ve ücretsiz olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Yeni minimalist logonun yeni bir kurumsal kimlik belirleme kapsamında planlandığı da belirtiliyor. Yani logonun farklı renk paletlerinde çeşitli servislerden farklı ülkelere kadar birçok amaç için ana tasarım elementi niteliği taşıdığını söylemek mümkün.

Son olarak Mozilla’nın konuyla ilgili olarak hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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