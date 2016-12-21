NASA, 2016’nın En İyi Yeryüzü Fotoğraflarını Belirledi

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotlar tarafından çekilen binlerce fotoğraf arasından 2016’nın en iyi 16 yeryüzü fotoğrafı belirlendi.

Fotoğrafçılık sektöründe ayrı bir yere sahip olan uzay ve yeryüzü fotoğrafları, 2016 yılında da oldukça ilgi gördü. NASA ise Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) astronotları tarafından 2016 yılı içerisinde çekilen bu binlerce fotoğraf arasından yılın en iyi yeryüzü fotoğraflarını belirledi.

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Earth Science ve NASA’nın Johnson Uzay Merkezi’ndeki Remote Sensing birimindeki uzmanlar tarafından belirlenen 2016’nın en iyi yeryüzü fotoğrafları arasında Dubai’den Mısır’a, Japonya’dan Endonezya’ya kadar birçok bölgenin uzaydan çekilmiş yeryüzü fotoğrafı bulunuyor.

Fotoğrafları bir araya getirerek birleştiren NASA’nın hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Fotoğrafların orijinal hallerine ise NASA’nın Flickr sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

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