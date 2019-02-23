100 Milyon Takipçiye Ulaşan Nat Geo’dan Instagram Rekoru

Instagram’da 100 milyon takipçiye ulaşan Nat Geo, yeni bir rekora imza attı.

Geleneksel medyadan dijital medyaya geçiş konusunda başarılı bir marka örneği olarak karşımıza çıkan National Geographic, Instagram‘da yeni bir rekora imzasını attı.

Resmi Instagram sayfası olan @natgeo hesabında 100 milyon takipçiye ulaşan National Geographic, bu anlamda platformda “100 milyon takipçiye ulaşan ilk marka” olmayı başardı.

Yapılan açıklamaya göre Nat Geo’ya fotoğraf desteği veren 135 fotoğrafçının kadrajından şimdiye kadar yaklaşık 20 bin fotoğraf paylaşımı yapılan hesap sayesinde, takipçilerinin “dünyayı kendi gözlerinden görmeleri” amaçlanıyor.

100 milyon takipçiye ulaşarak önemli bir kilometre taşını geride bırakan Nat Geo, bunun şerefine takipçilerine fotoğraf odaklı bir Tanzanya seyahati fırsatı da sunmuş durumda. Yarışmanın ödülü ise #NatGeo100Contest hashtag’i ile paylaşılan fotoğraflar arasından en fazla beğenilen alan fotoğrafın sahibine verilmiş olacak.

Şimdiye kadar 100 bin’den fazla fotoğrafın paylaşıldığı yarışmada büyük ödülün sahibi 25 Şubat 2019 tarihinde Nat Geo’nun Instagram hesabından duyurulmuş olacak.