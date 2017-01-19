Netflix İçerik Yöneticisi: “Türk Dizilerinde Bölümler Aşırı Derecede Uzun”

Netflix’in İçerik Yöneticisi Ted Sarandos, Türk dizilerinde bölümlerin aşırı derecede uzun olmasına anlam veremediğini açıkladı.

Bildiğiniz gibi dünyanın en popüler medya sağlayıcısı Netflix, 2016 itibariyle Türkiye’de de hizmet vermeye başladı. Haliyle Türk dizileri de Netflix’teki yerlerini almaya başladı. Türk dizileri üzerinde araştırma yapan Netflix İçerik Yöneticisi Ted Sarandos ise Türk dizileriyle ilgili önemli tespitlerde bulundu.

Episode Dergi‘den Heja Bozyel ile yaptığı röportajda önemli açıklamalarda bulunan Ted Sarandos, Türk dizileri üzerine kendisine yöneltilen sorular üzerine Türk dizilerinin olayını anlamaya çalıştığını, ancak bölümlerin bu kadar uzun süreli olmasına anlam veremediğini söyledi.

“Türk dizilerinin olayını anlamaya çalışıyorum”

Kendisine yöneltilen Türk dizilerini izleyip izlemediği sorusuna karşı, “Şimdilik sadece Türk dizilerinin olayını anlamaya çalışıyorum” diyen Sarandos, “Bölümler aşırı derecede uzun ve sürekli iki güzel insanın birbirine baktığı uzun sahneler var. Bunun neden bu kadar çekici olduğunu anlıyorum çünkü bütün oyuncular çok güzel. Yine de her dizinin bu kadar uzun olmasına aklım ermiyor” dedi.

Sarandos ayrıca İran, Meksika gibi karışıklık yaşayan ülkeleri örnek göstererek Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun 5-10 sene sonra oluşturulacak olan hikayeleri nasıl etkileyeceğini merak ettiğini ve büyüleyici bir değişim izleyeceğini düşündüğünü belirtti.

Netflix yapımı Türk dizisi söylentileri ile ilgili kendisine yöneltilen soru üzerine Sarandos, bununla ilgili henüz net bir proje olmadığını söyleyerek şunları ifade etti: “Türk dizilerine özellikle önem veriyoruz çünkü Türk dizileri tam da aradığımız, istediğimiz diziler. Dünyaya hızla yayılıyorlar.”

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