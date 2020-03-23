Netflix İçin En İyi Ücretsiz VPN Alternatifleri (2020)

Netflix’in içerikler için uyguladığı konum kısıtlamasına karşı kullanabileceğiniz ücretsiz VPN servislerine göz atın.

Detaylara inmeden önce, Netflix için ücretsiz VPN alternatiflerini kullanmanın bazı sorumlulukları, dolayısıyla bazı hatırlatmaları beraberinde getirdiğini söylemek gerekiyor. Öyle ki Hulu ve benzeri birçok medya sağlayıcısının yaptığı gibi, Netflix de bazı film ve dizi içeriklerine konum bazlı bazı kısıtlamalar getiriyor. Ülke / bölge / şehir / lokasyona göre değişkenlik gösteren kullanım hakları, dünyanın farklı bölgelerinde farklı biçimlerde uygulanan telif hakları gibi konular da bu kısıtlamaların başlıca sebepleri arasında yer alıyor.

Netflix ise bu konuyla oldukça yakından ilgileniyor. Öyle ki şirket, konum bazlı olarak erişim kısıtlaması getirilen içeriklere VPN kullanarak erişmek isteyen kullanıcıları tespit edebilmek için elinden geleni yapıyor. Dolayısıyla güven veren ve kullanıcılarını kolay kolay firmaların eline bırakmayan VPN servislerine olan ilgi de her geçen gün artıyor.

Kısıtlanmış içeriklere erişim sağlayabilmek amacıyla Netflix için en iyi ücretsiz VPN servisi listesi arasından seçim yaparken aşağıdaki 4 unsuru göz önünde bulundurmak gerekiyor:

Tespit edilmeden Netflix engelini kaldırma HD videolar için iyi bir bağlantı hızı sağlama Bağlantı kopmalarının yaşanmaması İyi seviyede gizlilik özelliklerine sahip olması

VPN servislerinin birçoğu bu dört önemli kriterden en fazla iki ya da üç tanesini sunabiliyor, dolayısıyla ilgili VPN servisleri kullanıcılar için bir süre sonra bir anlam ifade etmemeye başlıyor. Her ne kadar zor bir süreç gibi görünse de, bu kriterlere sahip olup Netflix’teki içeriklere erişim imkanı veren ücretsiz VPN alternatifleri ile bunun çok da imkansız olmadığını söylemek mümkün.

Bahsedilen bu önemli kriterler göz önüne alındığında, hem kısıtlamaları kaldırmak hem de yeterli seviyede bağlantı hızı sağlamak adına aşağıdaki ücretsiz VPN alternatiflerinin de bu bağlamda denemeye değer olduklarını söyleyebiliriz.

Bu arada kullandığınız VPN servisinin size sağladığı bağlantı hızının, bulunduğunuz fiziksel konum veya sunucuların (server’ların) bulunduğunuz konuma uzaklığı ile ilişkili olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Netflix İçin Ücretsiz VPN Servisleri (En İyi 4 Alternatif)

Daha önce bahsettiğimiz gibi, hem tespit edilmemenizi sağlayan, hem sağlayıcının hata mesajlarına maruz bırakmayan hem de “tamamen” ücretsiz olan bir VPN servisi bulmak oldukça zor. Ancak ücretli (premium) VPN servislerin ücretsiz (freemium) versiyonları gibi çeşitli kısıtlamalar ile VPN kullanımı sağlayan alternatifleri kolayca bulabilirsiniz.

An itibariyle Netflix için en iyi alternatif olan ücretsiz VPN servisleri ise şöyle:

1. Goose VPN

Özellikle ücretsiz kullanım süresinin tatminkâr oluşu sebebiyle ile listenin ilk sırasında yer alan Goose VPN, kullanıcılarına tam olarak 30 günlük ücretsiz VPN kullanım hakkı veriyor. Bunun yanı sıra Goose VPN kullanarak Netflix’in ABD, Almanya ve Hollanda özelinde yayınladığı filmlere ve dizilere erişebiliyorsunuz. Diğerlerine göre daha yeni sayılan Hollanda merkezli Goose VPN’in, dünya genelinde 100’den fazla sunucu lokasyonundan oluşan bir ağa sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Diğer alternatiflerine göre “orta” ile “iyi” denilebilecek bir seviyede bağlantı hızı alabileceğiniz ücretsiz Goose VPN ile bu hızlarda rahat bir şekilde Netflix içeriklerini izlemek mümkün. Ancak bu durumun değişiklik gösterebileceğini de unutmamak gerekiyor. Goose VPN servisinin bir diğer iyi tarafı ise yaşadığınız herhangi bir problem karşısında oldukça iyi çalışan canlı destek hizmeti ile size anında yardımcı olması diyebiliriz.

Goose VPN’i 30 gün boyunca ücretsiz kullanmak için ödeme bilgilerinizi girmeniz gerektiğini belirtmekte de fayda var. Ancak 30 günün sonunda herhangi bir ödeme yapmadan aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

2. NordVPN

Netflix için bir diğer iyi VPN alternatiflerinden olan NordVPN, esasen resmî sitesinde ücretsiz kullanım ile ilgili bir bilgi vermemiş olsa da, kendisi ile iletişime geçen kullanıcılara bu imkanı sunuyor. Canlı sohbet üzerinden ekip ile iletişime geçip NordVPN servisini denemek istediğinizi söylerseniz 3 günlük ücretsiz deneme hakkına sahip olabilirsiniz. Bunun için size verecekleri linke tıklayarak sadece e-posta adresiniz girip “Get Free Trial” butonuna tıklamanız yeterli. Yani herhangi bir kredi kartı bilgisi vs girmenize gerek kalmadan 3 günlük ücretsiz NordVPN hakkınızı kullanabiliyorsunuz.

Bağlantı hızı konusunda çok iddialı olmasa da, NordVPN’in gizlilik ve erişim engeli kaldırma gibi konularda piyasadaki en iyi alternatiflerden biri olduğunu söylemek mümkün. Ancak yine de Netflix kullanımı için yeterli bağlantı hızına sahip olan NordVPN ile Netflix’in ABD, Kanada, Hollanda ve Japonya özelinde yayınladığı içeriklere erişebilirsiniz. Eğer 3 günlük deneme sürecinden memnun kaldıysanız, premium aboneliklere de göz gezdirebilirsiniz. NordVPN’in ücretli bir paketine geçip memnun kalınmadığı durumda ise 30 gün içerisinde herhangi bir şart koşulmadan para iadesi yapıldığını belirtmekte fayda var.

3. CyberGhost

Bir diğer iyi VPN alternatiflerinen olan CyberGhost, esasen Aralık 2017’de ücretsiz sürümünü kullanımdan kaldırmıştı. Ancak yine iletişime geçip denemek istediğinizi söylerseniz 7 günlük ücretsiz ve sınırsız VPN hakkına sahip olabilirsiniz.

Romanya merkezli CyberGhost’un özellikle güvenlik ve gizlilik konularında öne çıktığını söylemek mümkün. Netflix’in filtresine takılmayan nadir VPN servislerinden biri olan CyberGhost, bağlantı hızı konusunda kullanıcılarını tatmin ediyor. Sonuç olarak ücretsiz ve sınırsız özelliklere sahip 7 günlük deneme süresi ile Netflix’in konum engeline takılmadan dilediğiniz içeriği rahatlıkla izleyebilirsiniz.

4. SaferVPN

Netflix için en iyi ücretsiz VPN önerileri listesinde dördüncü sırada yer alan SaferVPN, kullanıcıları memnun edecek düzeyde bir ortalama bağlantı hızına sahip. Ücretsiz kullanım hakkının 24 saat olduğu SaferVPN’in bu imkanından faydalanmak için resmî internet sitesinin sağ üst köşesinde yer alan “Start Free” butonuna tıklamanız ve e-posta adresinizi girmeniz gerekiyor.

Tel Aviv merkezli olan SaferVPN’in özellikle gizlilik konusunda en iyisi olduğunu iddia etmek çok da doğru olmayabilir. Bunun ise İsrail’in ortak gözetleme, dinleme ve istihbarat gibi amaçlar doğrultusunda bir araya gelen Five Eyes (Beş Göz) grubuna karşı olan yakınlığından kaynaklandığı söylenebilir. Ancak teorik olarak SaferVPN’in de gizlilik konusunda vaatler veren diğer VPN servisleri kadar güvenilir olduğunu söylemek mümkün.

Sunucu lokasyon sayısı olarak en iyisi olmasa da birçok alternatifinden daha iyi bir konumda olan SaferVPN, dünya çapında toplam 700’den fazla sunucu lokasyonuna sahip. Amerika ve Hollanda sunucuları üzerinden Netflix filtresine takılmadan kullanılabilen VPN servisinin, İngiltere veya Kanada sunucuları üzerinden giriş yapıldığında Netflix engeline takılabileceğini de belirtmete fayda var. Ancak bu riskin Netflix’e sürekli ve kalıcı erişim garantisi veremeyen diğer tüm alternatif VPN servislerinde de olduğunu unutmamak gerekiyor.

Netflix İle Kullanılamayan Ücretsiz VPN Servisleri

Basit bir aramayla hepimizin karşısına çıkan VPN servislerinin VPN inceleme platformlarında da önerilen servisler arasında yer aldığını görürüz. Ancak çok fazla güncel kalamayan bu içerikler yanlış yönlendirmelere ve yanlış tercihlere sebebiyet verebilir. Dolayısıyla bu tip yanlış bilgilerin önüne geçmek amacıyla Netflix ile kullanılabilen VPN alternatiflerinin yanı sıra, kullanılamayacağı kesinleşmiş ve sunucuları Netflix tarafından engellenmiş VPN servislerini de incelemek gerekiyor.

TunnelBear VPN

Kolay kullanıma sahip arayüzü ve “ayı” ilişkilendirilmiş sempatik teması ile kullanıcıların en çok tercih ettiği TunnelBear VPN, söz konusu Netflix olduğunda kullanıcılarını pek tatmin edemiyor. Zira TunnelBear’ın ABD, Kanada, İngiltere ve Hollanda’da bulunan sunucularının tamamı Netflix tarafından engellenmiş durumda. Engellenmemiş olsa dahi TunnelBear’ın aylık 500MB limiti ile kullanıcılarına sunduğu ücretsiz paketi ile Netflix kullanmanın pek mümkün olmadığını söyleyebiliriz.

Hotspot Shield VPN

Netflix ile çalışan VPN servisleri listesine bir girip bir çıkan Hotspot Shield VPN, dedike sunucular üzerinden hizmet verdiği bir ücretli (premium) abonelik seçeneğine sahip. En popüler VPN servisleri arasında yer alan Hotspot Shield VPN, her ne kadar ücretsiz sürümünden dolayı sıklıkla tercih edilse de, ücretsiz sürümü ile Netflix ile bağlanma konusunda sınıfta kaldığını söylemek mümkün.

Keenow

Popüler VPN servisi listelerinde yer alan Keenow, ücretli ve ücretsiz iki ayrı VPN hizmeti veriyor. Ancak ücretsiz sürümde sunulan aşağıdaki özelliklere baktığımızda, ücretsiz versiyonun ne kadar kullanışlı olduğu tartışılabilir:

Günlük 512MB veri sınırı var

Netflix erişimi yok

VPN erişimi yok

Gizlilik koruma yok

Güvenlik koruması yok

Yukarıdaki ücretsiz sürümde sunulan özelliklere bakıldığında Keenow’un Netflix için pek iyi bir alternatif olmadığını görmek mümkün.

Windscribe VPN

Windscribe VPN, her ne kadar Netflix ile çalışan ücretsiz VPN servisleri arasında gösterilse de, ne yazık ki ücretsiz sürümde kullanıcılara kendi dedike sunucularına bağlanmalarına imkan vermiyor. Ücretsiz olarak iyi bir alternatif olsa da, eğer VPN üzerinden Netflix’e bağlanmak istiyorsanız Windscribe VPN ihtiyacınızı karşılamayabilir.

ProtonVPN

Sektörün yeni oyuncularından olan ProtonVPN ise, güvenlik ve gizlilik, bağlantı hızı, lokasyon genişliği gibi konularda kullanıcılarını tatmin eden bir ücretsiz sürüme sahip. Ancak maalesef ProtonVPN de Netflix engelini aşamayan VPN servislerinden. ABD’deki dedike sunucular ise sadece ücretli Plus Plan dahilindeki kullanıcılara sunuluyor.

Netflix için Alternatif VPN Servisleri

Sizin de okumuş olduğunuz gibi, piyasadaki en iyi VPN servisleri dahi söz konusu Netflix gibi medya sağlayıcılar olduğunda sınırlı şekilde hizmet verebiliyor. Dolayısıyla ücretli VPN servisleri de dahil olmak üzere Netflix için sorunsuz ve kalıcı bir VPN çözümü olmadığını belirtmek gerekiyor.

Sunucuları engellense dahi Netflix filtresini aşmak için yeni yollar arayan ücretli VPN servislerinin de mevcut olduğunu, ancak bir kısmının bu mücadeleyi bırakarak yenilgiyi kabul ettiklerini de bilmek gerekiyor.