Netflix’in İlk Orijinal Türk Dizisi Hakan: Muhafız’ın Yayın Tarihi Belli Oldu

Netflix Originals kapsamındaki ilk Türk dizisi olma özelliği taşıyan Hakan: Muhafız (The Protector) dizisinin yayınlanacağı tarih belli oldu.

Dünyanın en popüler online medya sağlayıcısı olan Netflix, özellikle “Netflix Originals” kapsamında yayınladığı diziler ile beğeni toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda çekilen “Hakan: Muhafız” (İngilizcesi: “The Protector”) isimli ilk Türk dizisi ise uzun süredir beklenen bir dizi haline gelmişti. Şimdi ise ilgili dizinin yayın tarihi belli oldu.

Yeni yayınlanan Hakan: Muhafız dizisinin fragmanında dizinin ne zaman yayınlanacağı sonunda belli oldu. Buna göre merakla beklenen ilk Türk Netflix dizisinin 1. sezonu 14 Aralık 2018‘de izleyicilerle buluşacak.

Tılsımlı bir yadigâr tarafından kendisine mistik güçler verilen genç bir adamın (Çağatay Ulusoy), karanlık güçlerle savaşmak ve geçmişindeki bir gizemi çözmek üzere çıktığı yolculuğun anlatıldığı dizide; Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Burçin Terzioğlu ve Saygın Soysal gibi önemli isimler bulunuyor.

Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği Hakan: Muhafız (The Protector) dizisinin ilk sezonu 14 Aralık’ta yayınlanacak. Dizinin toplam kaç sezondan oluşacağı ise henüz bilinmiyor.

Hakan: Muhafız (The Protector) Fragmanı