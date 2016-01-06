Netflix Türkiye Dahil 130 Ülkede Kullanıma Açıldı

Popüler medya sağlayıcısı Netflix, CES 2016 kapsamında yapılan konuşmada beklenen haberi verdi ve Türkiye dahil toplam 130 ülkede hizmet vermeye başladığını duyurdu. Ekim 2015’te toplam 70 milyon kullanıcıya ulaşan Netflix’in, aralarında Türkiye, Rusya, Hindistan, Güney Kore gibi ülkelerin bulunduğu toplam 130 ülkede daha hizmet vermeye başlamasıyla birlikte kısa zaman içerisinde kullanıcı sayısını katlayacağı düşünülüyor.

Etkinlikte konuşmasını yapan Netflix CEO’su Reed Hastings, bu hamle ile Singapur’dan St. Petersburg’a, San Francisco’dan Sao Paulo’ya kadar dünyanın dört bir yanında her kullanıcının televizyon dizilerini ve filmleri aynı anda izleyebileceklerini ve internet sayesinde istedikleri yerde, istedikleri zaman istedikleri cihazlar üzerinden erişim sağlayabileceklerini vurguladı.

Netflix Türkiye fiyatları nasıl olacak?

Bildiğiniz gibi Netflix’in Basic, Standard ve Premium olmak üzere toplamda üç farklı paketi bulunuyor. Bu paketler için belirlenen Netflix Türkiye fiyatları ve Netflix paketleri arasındaki farklar ise şöyle:

Netflix Basic (7.99 euro)

Netflix’in en düşük fiyatlı paketi olan Netflix Basic Türkiye’de 7.99 euro olarak satışa sunuluyor. Standart çözünürlüğe sahip ve aynı anda sadece tek bir cihaz üzerinden izleme imkanı bulunuyor.

Netflix Standard (9.99 euro)

Netflix’in orta seviyedeki paketi olan Netflix Standard ise Türkiye’de 9.99 euro’luk bir fiyata sahip. Bu pakette ise HD çözünürlük ve aynı anda iki farklı cihazdan izleme seçenekleri sunuluyor.

Netflix Premium (11.99 euro)

Netflix’in en üst düzey paketi olan Netflix Premium’un Türkiye fiyatı ise 11.99 euro olarak satışa sunuluyor. Netflix Premium paketinde ise 4K çözünürlük ve aynı anda dört farklı cihazdan izleme imkanı bulunuyor.

Netflix üzerinden dizi, film vs izleyebilmek için birçok farklı seçenek sunuluyor. İstediğiniz bir içeriğe bilgisayarınızda kullandığınız bir tarayıcı üzerinden ulaşabildiğiniz gibi; iOS, Android, Apple TV, Chromecast üzerinden de izleme imkanı bulunuyor.

Konuyla ilgili hazırlanan tanıtım videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz: