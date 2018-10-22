Oppo, F7 ve Find X’in Benchmark Testinde Hileli Yazılım Kullandı

UL Benchmarks, F7 ve Find X modellerinin benchmark puanını artırmak için Oppo’nun hileli yazılım kullandığını duyurdu.

3DMark başta olmak üzere birçok benchmark yazılımının yaratıcısı olan UL Benchmarks, Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo’yu hileli yazılım kullanmakla suçladı. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre F7 ve Find X modelleri üzerinde yapılan testler, bu modellere benchmark puanını artırmak amacıyla hileli yazılım yüklendiğini ortaya koydu. İlk olarak kullanıcılardan gelen yorumlar üzerine incelenen akıllı telefonlar, UL Benchmarks’ın yaptığı yeni testlere göre uygulamada yer alandan çok daha düşük benchmark puanına sahip.

İşte şirket tarafından gerçekleştirilen testlerin puanları ile 3DMark’ta yer alan puanların farkı:

UL Benchmarks, hileli yazılım kullanımından dolayı akıllı telefonlara ait tüm puanların 3DMark’tan kaldırıldığını duyurdu. Daha önceki tarihlerde Huawei, Samsung ve OnePlus’ın da benchmark sonuçlarını etkileyebilecek yazılımlar kullandığı ortaya çıkmıştı.