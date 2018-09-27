Oppo Find X, 10 GB RAM’i Olan İlk Telefon Olacak

TENAA, yeni bir Oppo Find X modelinin 10 GB RAM’e sahip olacağını ve dünyada bir ilke imza atacağını doğruladı.

Çin’in düzenleme kurulu TENAA, 10 GB RAM‘e sahip olacak Oppo Find X modelinin yolda olduğunu doğruladı. Çift rakamlı RAM miktarına sahip olan akıllı telefon, bu özelliğiyle dünyada bir ilk gerçekleştirmiş olacak. Bazı kaynaklar 10 GB’ı gören ilk telefon üreticisinin Oppo’nun rakibi Vivo olacağını ileri sürmüştü, ancak TENAA tarafından paylaşılan bilgiler Oppo’nun daha hızlı davrandığını gösteriyor.

Yeni akıllı telefon modelinin dikkat çeken tek özelliği RAM miktarı değil. TENAA, bu modelin 256 GB depolama alanına sahip olacağını da ortaya çıkardı. Yani Oppo’nun yeni modelinin donanımsal özellikleriyle eski bilgisayarlara meydan okuyacağı söylenebilir.

Geçtiğimiz Temmuz ayında satışa sunulan Find X’in yüksek RAM miktarına sahip olacak modelinin adı henüz kesinleşmiş değil. Çinli üreticiler, üzerinde çalıştıkları modelleri saklamaktansa fotoğraflar ve açıklamalarla müşterilerinin heyecanını körüklemeyi seviyor. Bundan dolayı yakın bir tarihte Oppo’nun yeni bilgiler paylaşacağı düşünülüyor.