Hangi Oyun Bilgisayarını (Gaming Laptop) Tercih Etmeli?

Oyunculara yüksek oyun performansı sunan hangi oyun bilgisayarı (gaming laptop) tercih edilmeli?

Özellikle son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler, mobil sektör başta olmak üzere birçok sektörün de gelişmesini sağladı. Bu sektörlerden biri de hiç şüphesiz oyun sektörü oldu. Öyle ki piyasaya sürülen yeni bilgisayar oyunları, gelişen teknoloji ile birlikte artık gerçekliği yeniden sorgulatacak kadar kaliteli grafiklere, gerçekçi efektlere, sanal gerçeklik, yapay zeka, arttırılmış gerçeklik gibi yeni teknolojik özelliklere kavuştu. Haliyle oyun kalitesinin bu denli artması da yüksek performansa sahip taşınabilir oyun bilgisayarlarını devreye soktu.

Yeni çıkan bilgisayar oyunlarının çok büyük boyutlarda olması, yüksek çözünürlük ve kaliteli grafiklere sahip olması ve oyunculara gerçekçi bir oyun deneyimi sunması bazı sorunları da beraberinde getirdi. Sahip olunan dizüstü bilgisayarların yeni çıkan oyunları kaldırıp kaldırmayacağı, oyun oynarken yaşanan donma & kasma problemleri, performans yetersizliğinden dolayı bilgisayarın çok fazla ısınması gibi problemler bunlardan sadece birkaçı… Peki bu problemleri yaşamamak için hangi oyun bilgisayarı tercih edilmeli?

Piyasada bununla ilgili birçok farklı seçenek olsa da, performans açısından oyuncuların beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayan oyun bilgisayarı modeli yok denecek kadar az. Ancak Casper’ın oyun bilgisayarı modeli Casper Excalibur G805, oyunculara yüksek performansta bir oyun deneyimi sunuyor.

Casper Excalibur G805 Özellikleri

Gaming laptop kategorisinde yer alan Casper Excalibur G805, oyunseverleri memnun edecek özellikleri bünyesinde barındırıyor. Microsoft’un son işletim sistemi sürümü Windows 10 ile birlikte gelen bilgisayar, AAA oyunları için ultra ayarlarda etkileyici oyun olanağı sunarak üst düzey masaüstü PC oyun performansını dizüstü bilgisayara getiren GeForce GTX™ 1060 modelinin paylaşımsız 6GB DDR5 grafik kartına sahip. Bu sayede oyuncular yüksek sistem gereksinimi isteyen oyunları dahi takılmadan oynayabiliyor.

Casper Excalibur G805 aynı zamanda Intel’in yeni 6. Nesil işlemcisine sahip 14nm mimarisi, Intel® HD Graphics 530 dahili işlemci grafiği ile performansı hedefleyen Core™ İ7 6700HQ işlemcisini de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca oyuncular ihtiyaç duyduğu anda Intel Turbo Boost teknolojisi sayesinde işlemci hızını arttırarak 2.6 Ghz’den 3.5Ghz’e çıkarabiliyor.

Casper Excalibur G805, oyuncuların gaming laptop modeli araştırırken en çok dikkat ettiği konulardan biri olan ekran boyutunda da oyuncuları memnun edecek gibi görünüyor. Zira Casper’ın bu oyun bilgisayarı modelinde 1920×1080 çözünürlüğe sahip 17.3 inç Full HD ekran bulunuyor.

RAM konusunda da ihtiyaçları fazlasıyla karşılayan bu oyun bilgisayarında 16GB DDR4 RAM bulunuyor. Bu da DDR3’e göre %50’ye kadar daha fazla bant genişliğine sahip olduğu anlamına geliyor.

Casper Excalibur G805 modelini diğer oyun bilgisayarı modellerinden ayıran bir diğer özelliği ise ışıklı klavye ve ısıya göre renk değiştiren ışıklı touchpad olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki ısısı 90 dereceyi geçtiğinde touchpad ışığının rengi otomatik olarak kırmızıya dönüyor.

Güçlü ve net ses deneyimi sunan Dolby dijital ses sistemi, verileri 10 kat daha hızlı açmayı sağlayan SSD seçeneği, ısıyı hızlıca dışarı tahliye edebilen ve sessiz çalışan yüksek turbo fan ve keşfedilmeyi bekleyen daha birçok özellik de Casper’ın oyun bilgisayarında yer alıyor.

Casper Excalibur G805 Fiyatı

Casper oyun bilgisayarı modelleri içerisinde özellikleri ve performansı ile dikkat çeken Casper Excalibur G805, fiyatıyla da rakiplerinden ayrılıyor.

Excalibur G805 modeli, Türkiye’nin önde gelen elektronik perakendecisi Media Markt üzerinden uygun fiyata satın alınabildiği gibi, ilgili mağazada oyuncuları birbirinden farklı ürünler de bekliyor. MediaMarkt’ın oyunculara özel olarak açtığı Gamezone sayfasında birbirinden farklı oyunlar, oyuncu aksesuarları, konsol donanımları ve daha fazlasını bulmak mümkün.