Pazarlama ve Finans Zirvesi 2019 İçin Geri Sayım Başladı

İTÜ Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen Pazarlama ve Finans Zirvesi, bu yıl 24 – 27 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.

Her sene, bölüm fark etmeksizin tüm üniversite öğrencilerini pazarlama, finans, yatırım, girişimcilik, yönetişim, reklamcılık ve satış gibi alanlarda bilinçlendirmeyi hedefleyen Pazarlama ve Finans Zirvesi, bu sene 24 – 27 Kasım tarihlerinde İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi‘nde gerçekleşecek.

Bütün sektörlerin olmazsa olmaz kavramlarının, sektörlerin lider şirketlerinden üst düzey yönetici ve konuşmacılarla işlendiği PFZ’de, bu sene ekstra olarak bambaşka bir tema üzerinde daha durulacak: İlham.

#İlhamBurada, Sen Neredesin? sloganı ile öğrencileri Mustafa Kemal Amfisi’ne davet eden Pazarlama ve Finans Zirvesi’nde birbirinden önemli şirketlerle iş birlikleri yapılarak farklı kanallar yardımıyla öğrencilere ulaşılması hedefleniyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü gibi önemli bir günde Açılış Gecesi ile başlayacak olan PFZ, bu özel güne yakışacak şekilde katılımcıları sanata doyuracak. İTÜ A Capella ve İTÜ Dans ile başlayacak olan gecede katılımcılara keyifli anlar yaşatılacak.

Fuaye alanında katılımcıları etkinlik boyunca bilgilendirecek stantlar ve farklı lezzetler sunan yiyecek-içecek alanları öğrencilerin gözde noktalarından olacak.

Çeşitli çekilişlerin de yapılacağı; şirketlerle öğrenciler arasındaki etkileşimi en üst düzeye çıkaran workshop’lar ile öğrenciler tecrübe kazanırken, şirketlerle bir arada olma fırsatını da yakalayacaklar.

Katılımcılar; Yandex Türkiye Satış Direktörü Doğan Balamir Nazlıca, Nestle Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu, Kariyer.net CEO Fatih Uysal, Coca Cola Company Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya İş Birimi Pazarlama Direktörü Elif Kaypak, Fortune Türkiye’nin ’40 Yaş Altı 40′ listesinde beş kez üst üste yer alan Girişimci Serhat Gürcü gibi isimlerin bilgilerinden yararlanırken, soru-cevap kısmında akıllarında kalan soruları, konuşmacılara yönlendirebilecekler.

Kayıt ve detaylı bilgi için: pazarlamafinans.com