Periscope’a Türkiye’den “Periskop” Engeli

“Periskop” isimli Türk şirketinin açtığı dava üzerine popüler canlı yayın platformu Periscope’un Türkiye’deki faaliyetleri durdurulabilir.

Popüler canlı yayın platformu Periscope, Türkiye’deki “Periskop” isimli bir şirketin açtığı marka davası sebebiyle Türkiye’den erişime kapatılabilir.

Hürriyet’in haberine göre Türkiye’de faaliyet gösteren Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri LTD. ŞTİ, marka hakkına tecavüz edildiği gerekçesiyle Periscope’a dava açtı. Açılan davanın sonucunda ise ihtiyati tedbir uygulanması yönünde karar verildi.

Alınan kararda “marka tecavüzü” gerekçesiyle Periscope’a ait iOS ve Android uygulamalarına ve internet sitesine erişim engeli getirilmesi ve platform üzerinden yapılan tüm tanıtım ve reklam çalışmalarının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesinin talep edildiği belirtildi.

Karar metni ise şöyle:

“İhtiyati tedbir isteyen vekili, marka tecavüzüne esas teşkil eden davalı Twitter’e ait Periscope isimli mobil uygulama diger davalılara ait Ios ve Android işletim sistemleri üzerinden kullanıcılara ulaştırıldığını ve söz konusu mobil uygulamaya erişimin engellenmesini, ayrıca yine mobil uygulamaya ait web sitesi olan www.periscope.tv internet sitesine ve @periscopeco isimli twitter kullanıcısının da dava konusu tecavüzün yer bulduğu diğer kaynaklar olduğunu ve tedbiren erişime engelleme kararı verilmesini, ayrıca yine davalıların Periscope adı altında tüm reklam ve tanıtım çalışmalarının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesini talep etmiştir.”

Alınan kararla birlikte Periscope’un iOS ve Android platformlardaki mobil uygulamalarına ve internet sitesine Türkiye’den yapılan erişimlerin önümüzdeki saatlerde kapatılması bekleniyor. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, Periscope’a dava açan Türkiye merkezli Periskop şirketine de tepkiler artacak gibi görünüyor.

.@GokhanSelamet Persicope'un ülkemizde kapatılmasını sağlayan büyük adam @GokhanSelamet de herhalde rahat uyur bu gece. Büyük bir şey başardı çünkü zaar. — Fatih Güner (@fatihguner) March 31, 2017

Şu resimde gördüğünüz şeyin adı periskop. 2017 yılında, sosyal ağları saçma sapan sebeplerle yasaklayan zihniyete hediyem olsun 👿 #periscope pic.twitter.com/pUnM8d8389 — Hakki Alkan (@hakki_alkan) March 31, 2017

İlk olarak 2015 yılında henüz kullanıma sunulmadan Twitter tarafından satın alınan canlı yayın platformu Periscope, oldukça kısa bir süre içerisinde popüler bir uygulama haline gelmişti. Mobil odaklı olması, sade ve kullanışlı yapısı ve kolay Twitter entegrasyonu gibi öne çıkan özellikleri sayesinde birçok kullanıcı tarafından benimsenen Periscope, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede bir numaralı canlı yayın uygulaması oldu. Her ne kadar Facebook, Instagram gibi platformlara canlı yayın özelliklerinin gelmesi Periscope kanadını biraz zayıflatmış olsa da, Twitter gibi gerçek-zamanlı yapısı olan bir platform ile paralel çalışması sayesinde Periscope’un hala aktif bir şekilde kullanıldığını söylemek mümkün.

GÜNCELLEME (01.04.2017 / 12:25): Açılan dava üzerine alınan karar doğrultusunda Periscope’un mobil uygulamalarının adı değiştirildi. Uygulamanın Türkiye’deki yeni resmi adı “Scope” oldu. Ek olarak Türkiye’deki kullanıcılara özel “@scope_tr” adında resmi bir Twitter hesabı da açıldı.