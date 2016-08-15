Pokemon GO Yapımcısı Niantic Labs’ın Kısa Bir Tarihi

Tüm zamanların en çok konuşulan arttırılmış gerçeklik tabanlı mobil oyunu Pokemon GO, yükselişini hızla sürdürürken; yapımcısı olan Niantic Labs şirketi de daha fazla konuşulmaya ve değerini arttırmaya devam ediyor. Peki böylesine popüler hale gelen bir oyunun ardındaki şirket nasıl bir geçmişe sahip? Niantic Labs’ı kim, ne zaman kurdu? Pokemon GO dışında ne gibi projeler geliştirildi?

İşte dünden bugüne Niantic Labs’ın tarihçesi…

John Hanke ve MMO oyunlara olan ilgisi

Niantic Labs’ın kurucusu ve CEO’su olan John Hanke‘nin, MMO (Massively Multiplayer Online) türündeki oyunlara olan ilgisi, 1994 yılında kurdukları Archetype Interactive şirketinde başladı.

Archetype Interactive şirketi altında, Meridian 59 isimli üç boyutlu bir MMO oyunu geliştirildi. Bu oyun John Hanke’nin online oyunlara olan ilgisini sürdürmesini sağladı.

Keyhole şirketi

John Hanke, 2001 yılında coğrafi veri görselleştirme uygulamaları geliştiren yazılım şirketi Keyhole‘u kurdu. Şirketin ilk ürünü olan EarthViewer, 2003 Irak İşgali sırasında canlı yayın haberlerinde sıkça kullanıldı ve bu durum şirketin adının duyulmasını sağladı.

Ardından Keyhole şirketi Sony, In-Q-Tel ve Nvidia gibi birçok şirket tarafından yatırım aldı.

Keyhole’un teknolojisi ve Google Earth

Başarılı yazılımları ile adını duyurmaya başlayan Keyhole, Google’ın da oldukça dikkatini çekti. Öyle ki Keyhole şirketi 2004 yılında Google tarafından satın alındı. Ardından Keyhole’a ait servislerin olduğu gibi işleyişine devam edeceğini açıklayan Google, yazılımın fiyatını da düşürdü.

Son olarak ise Keyhole’un teknolojisi Google Earth ile entegre edildi.

Google Earth’ten Google Maps’e

Keyhole teknolojisinin Google Earth’e dahil edilmesinin ardından artık Google Earth’ün geliştirilmesine katkı sağlayan John Hanke, aynı zamanda Google’ın konum tabanlı servislerinin geliştirildiği “Google Geo” biriminde de aktif olarak rol aldı. Google’ın şu anki en başarılı ürünlerinden olan Google Maps (Haritalar) de bunlardan biri oldu.

Larry Page’den John Hanke’ye özel ilgi

John Hanke, bir süre sonra Google’dan ayrılıp yeni bir işe girişmenin yollarını aramaya başladı. Ancak o zamanki Google CEO’su (aynı zamanda Google kurucularından olan) Larry Page, kalması için Hanke’yi ikna etti ve Google bünyesinde kurulacak yeni bir birimin operasyonlarını yürütme fırsatı sundu.

Sonuç olarak Google’ın şirket bünyesindeki yetenekli kişilerin şirkette kalmasını sağlama stratejisi dahilinde John Hanke Google’da çalışmaya devam etti.

Niantic Labs’ın kurulması

Google’ın şirket içindeki yetenekli kişilere sunduğu fırsatlar, Niantic Labs’ın kurulmasını sağladı. 2010’da Google bünyesinde kurulan Niantic Labs’ın ortaya çıkışı, konum tabanlı mobil uygulamaların ve sosyal bileşenlerin geliştirilmesini de hızlandırdı.

John Hanke, şirket için kullandığı “Niantic” ismini ise Gold Rush (Kaliforniya Altına Hücum dönemi, 1848–1855) esnasında kullanılan bir gemiden aldığını belirtti.

Niantic Labs’ın ilk projesi: Field Trip

Niantic Labs’ın ilk projesi, 2012 yılında kullanıma sunulan Field Trip oldu. Konum-bazlı şehir rehberi olarak piyasaya çıkan Field Trip, tarihi yerler ve yakındaki restoranlar için çeşitli bilgilerin yer aldığı kartları kullanıcılara gösteren bir uygulama olarak lanse edildi.

Field Trip her ne kadar bir oyun olmasa da, Niantic’in geliştirdiği konum-bazlı teknoloji çalışmalarına öncülük etti.

Yepyeni bir oyun deneyimi: Ingress

Nianct Labs’ın bir sonraki projesi ise hikayesi bilim-kurguya dayanan arttırılmış gerçeklik tabanlı Ingress oyunu oldu. Kullanıcıları gerçek dünyada (fiziksel olarak) hareket ettirerek çeşitli aktivitelerde (item toplama, portallara erişme, savaşma vs.) bulunmasını ve aynı zamanda verilen şifreleri çözerek Ingress dünyasını daha iyi tanımalarını sağlayan bu oyun, sektöre bambaşka bir soluk getirdi.

İlk olarak 2012 yılının sonlarına doğru davetiye usulü ile kullanıma sunulan Ingress, daha sonralarda piyasaya çıkacak olan Pokemon GO oyununun da altyapısını oluşturdu.

Google’ın Niantic Labs’ı bünyesinden ayırması

2015’in Ağustos ayında Alphabet çatısı altında yeni bir kurumsal yapılanmaya giden Google, Niantic Labs’ı bu yapılanmaya dahil etmeyerek ayrı bir şirket olarak yoluna devam etmesi kararını aldı.

Her ne kadar Google’ın sağladığı imkanlar oldukça fazla olsa da, bu kararın ardında bağımsız şirketlerin daha iyi organize olabilmesi, Google’ın oyun sektöründe çok fazla yer almaması gibi gerekçelerin olduğu söylendi.

Ancak Google ile Niantic Labs’ın tamamen ayrıldığını söylemek de pek doğru olmaz. Zira Google’ın Niantic Labs’ın üzerindeki ağırlığı kısmen de olsa sürdürüldü.

Yeni yatırımlar, yeni anlaşmalar

Niantic Labs’ın Google’da ayrılmasının hemen ardından bir yatırım alma sürecine girildi. Öyle ki şirket, Pokemon GO hala geliştirilme aşamasındayken Google, The Pokemon Company ve Nintendo’dan 20 milyon dolar yatırım aldı.

Ve Pokemon GO…

Niantic Labs’ın en çok konuşulan oyunu Pokemon GO nihayet kullanıma sunuldu ve oyuncular tarafından kısa sürede benimsendi. Arttırılmış gerçeklik, tasarım ve nostaljinin bir araya gelmesiyle birlikte Pokemon GO, oyun sektörüne damgasını vurdu.

Oyun kısa süre içinde uygulama mağazalarında ilk sıraya yükseldi. Ardından Twitter’dan daha fazla günlük kullanıcı sayısına ulaştı ve Facebook’dan daha fazla etkileşim almaya başladı.

Pokemon GO’nun ilk ayında elde edilen toplam gelir ise 200 milyon dolar oldu. Böylece Clash Royale ve Candy Crush oyunlarını geride bıraktı.

Niantic Labs, kullanıcıların oyunda karşılaştığı hatalar ve hile kullanan oyuncular yüzünden birçok şikayet aldı. Ancak çıkartılan yeni güncellemeler ve önlemler ile bu sorunların büyük çoğunluğu düzeltildi. Gelecek güncellemelerde ise çok daha yeni özelliklerin oyuna dahil edilmesi bekleniyor.