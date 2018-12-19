Pokemon GO’nun Yapımcısı Niantic Labs 4 Milyar Dolar Değere Ulaştı

Pokemon GO ile mobil oyun tarihine adını altın harflerle yazdıran Niantic Labs, değerini 4 milyar dolar seviyesinin üzerine taşımayı başardı.

Milyonlarca oyuncuyu peşinden sürükleyen ve yeni bir oyun türünün oluşmasına öncülük eden Pokemon GO, yaratıcısı Niantic Labs’ın değerini 4 milyar doların üzerine taşıdı. The Wall Street Journal tarafından paylaşılan habere göre ABD merkezli oyun geliştiricisi, geçtiğimiz gün 200 milyon dolarlık yatırım toplamayı başararak bu kilometre taşını geride bıraktı. Mobil oyun geliştiricisinin böylesine yüksek bir değere ulaşması oldukça nadir bir olay. Öyle ki Fortnite’ın geliştiricisi olan Epic Games bile geride bıraktığımız yaz mevsiminin başında bu değer seviyesinde yer alıyordu.

Kullanıma sunulduğu ilk aylarda rekor bir hızla yükselen Pokemon Go, liderlikten inmiş olmasına rağmen hala birçok ülkede en çok indirilen 200 uygulama arasındaki yerini koruyor.

Pokemon GO Yapımcısı Niantic Labs’ın Kısa Bir Tarihi

Niantic Labs’ın Warner Bros. ile birlikte, Pokemon Go’ya benzerliğiyle dikkat çeken Harry Potter: Wizards Unite üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor. 2019’da indirilmeye sunulması planlanan oyunun şirketin değerine değer katacağına hiç şüphe yok.