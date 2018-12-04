PUBG Mobil Google Play Store’da İki Ödülün Sahibi Oldu

Google Play tarafından düzenlenen ve kullanıcılara oylama hakkı tanınarak senenin en iyi uygulamalarının seçildiği yarışmada PUBG Mobil iki ödül birden kazandı.

Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG), PC’de olduğu gibi mobil platformda da milyonları kendine hayran bırakmayı başardı. Google Play, senenin en iyi uygulamalarını seçtiği yarışmada PUBG Mobil’e iki ödül birden verdi. Çinli Tencent tarafından geliştirilen mobil oyun, indirilmeye sunulduğu tarihten bu yana 100 milyondan fazla indirildi ve 8 milyon puanlama sonucunda 4,5 yıldız almayı başardı.

Geçtiğimiz sene Mart ayında indirilmeye sunulan oyun, PUBG’nin ücretsiz bir alternatifi olarak değerlendirilmiş ve büyük rağbet görmüştü. Öyle ki yalnızca akıllı telefon sahiplerinin değil, aynı zamanda PC kullanıcılarının da mobil oyunu oynayabilmesi için özel emülatörler bile geliştirilmişti.

Kazananların kullanıcı oylarıyla belirlendiği yarışma, oyuncu sayısında azalma yaşayan PUBG’nin kolay kolay zirveyi bırakmayacağına işaret ediyor. Fortnite’ın mobil sürümünün indirilmeye sunulmasıyla mobil platformda da karşı karşıya gelen iki yapım, beklendiği gibi bu platformda da büyük bir rekabet içerisinde.