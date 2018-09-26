Qualcomm, Apple’ı “Modem Sırlarını” Çalmak ve Intel’e Aktarmakla Suçladı

Bir dönemler Apple ile çalışan Qualcomm, modem üretim sırlarının Apple tarafından çalındığını ve Intel ile paylaşıldığını iddia etti.

2011 senesinden 2017 senesine dek iPhone modelleri için modem üretimi yapan Qualcomm, Apple‘ın iPhone XS serisi için yalnızca Intel modemlerini tercih etmesinin ardından savaş bayraklarını göndere çekti ve şirketi kendine ait modem teknolojisini çalmakla suçladı. 2016 ve 2017 senesinde Apple’ın hem kendisinden, hem de Intel’den modem temin ettiğini belirten şirket, bu iki senede Apple’ın bir casus gibi davrandığını ve Intel ile modem üretim sırlarını paylaştığını iddia etti.

Qualcomm’a göre Apple’ın bunu yapmasının tek nedeni, akıllı telefonlarının performansından ödün vermeden Intel ile daha iyi bir anlaşmaya imza atabilmekti. İlk olarak geçtiğimiz Kasım ayında mahkemeye sunulan belgelerde yer bulan iddiada, Apple’ın gizli bilgileri paylaşarak iki şirket arasındaki anlaşmaları hiçe saydığından da söz ediliyor.

Henüz bu konuya ilişkin Apple tarafından bir açıklama paylaşılmadı ancak modem üreticisi, Apple’ın casusluk yaptığına dair kanıtların olduğunu, bazı mühendislerin Intel modemlerinde Qualcomm yazılımına rastladığını dile getirdi. İddialarda doğruluk payı olup olmadığını söylemek için henüz çok erken, ancak Apple’ın böyle bir işe karıştığı anlaşılırsa yüklü bir miktar tazminat ödeyeceğine hiç şüphe yok.