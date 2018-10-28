Qualcomm Apple’ın 7 Milyar Dolar Borcu Olduğunu İddia Etti

Qualcomm, Apple’ın kendisine tam olarak 7 milyar dolar borcu olduğunu iddia etti.

Patent ve telif sorunlarından ötürü tam anlamıyla birbirine düşen Qualcomm ve Apple, yeni bir davayla bir kez daha gündeme geldi. ABD merkezli şirket, seneler önce Apple’a sattığı donanımların telif ücretini hala alamadığını söyleyerek mahkemeye başvurdu. İddialara göre şu an Apple’ın şirkete olan borcu 7 milyar dolar civarında.

Apple, 2017 senesinin ilk aylarında üretici şirkete dava açmış ve iPhone modellerinde kullanılan donanımlar için iki kat fazla telif ücreti talep edildiğini ileri sürmüştü. Telif ücreti anlaşmazlığının çözülebilmesi adına Apple’ın talep ettiği tutar ise 1 milyar dolardan fazlaydı. Bu davada da Qualcomm!un kendi donanımları için fazladan ücret istemiş olabileceği ve bu şekilde Apple’ın borcunun 7 milyar dolara yükselmiş olabileceği düşünülüyor.

Böylesine büyük rakamların bulunduğu bir davanın kısa sürede sonuçlanmayacağı tahmin ediliyor. Dava sonuçlanana kadar iki şirket arasındaki gerilimin yükselip yükselmeyeceğini ise önümüzdeki günlerde görmüş olacağız.