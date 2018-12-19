Samsung Birkaç Ay İçerisinde Yeni Bir Galaxy Tab A Modeli Tanıtabilir

İddialara göre Samsung, 2019’un ilk çeyreğinde yeni bir Galaxy Tab A modeli tanıtacak. SM-P205 model numaralı tabletin orta seviye donanımsal özelliklere sahip olacağı tahmin ediliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, iddialara göre gelecek senenin ilk çeyreğinde yeni bir tablet tanıtacak. 91mobiles tarafından paylaşılan bilgilere göre SM-P205 model numarasına sahip olacak olan tablet, orta seviye cihazlardan birisi olacak ve Galaxy Tab A serisinin en yeni üyesi olarak karşımıza çıkacak.

Yeni tabletin 32 GB depolama alanına ve P205DXU0ARL4 firmware sürümüne sahip olması bekleniyor. Ayrıca siyah ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacağı da paylaşılan raporda yer aldı.

Tab A serisinin en yeni üyesi, geçtiğimiz Ağustos ayında tanıtılan ve 10.5 inç ekran (1200 x 1920 çözünürlük) kullanan Galaxy Tab A 10.5 olmuştu. Snapdragon 450’den güç alan, 3 GB RAM’e ve 32 GB artırılabilir depolama alanına sahip olan tablet 330 dolara satışa sunulmuştu. Serinin yeni üyesinin donanımsal özellikleri kesinleşmiş değil, ancak Tab A 10.5’e oldukça yakın donanımlara ve fiyata sahip olması bekleniyor.

Yeni tabletin, 25 Şubat tarihinde başlayacak olan MWC 2019 etkinliğinde tanıtılacağı tahmin ediliyor. Bu tarihe dek tabletin görünüşü ve donanımsal özellikleri hakkında yeni bilgilerin açığa çıkacağına hiç şüphe yok.