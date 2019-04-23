Yaşanan ekran sorunları sebebiyle Samsung’un katlanabilir akıllı telefonu Samsung Galaxy Fold’un çıkış tarihi ertelendi.

Son zamanlarda ekranı ile ilgili sorunlar ile oldukça gündeme gelen Samsung‘un katlanabilir akıllı telefonu büyük gecikme yaşayacak gibi duruyor. 21 Şubat’ta tanıtımıyla ilgileri üstüne çeken Samsung Galaxy Fold, ilk görüşte oldukça başarılı ve beğenilen bir akıllı telefon modeli olarak karşımıza çıkmıştı. Ancak cihazda yaşanan ekran sorunları, çıkış tarihini geciktireceğinin sinyalini de veriyordu. Bu durum beklendiği gibi oldu ve çıkış tarihi Mayıs ayına ertelendi.

Neden ertelendi?

Samsung Galaxy Fold‘un ekranının katlanan bölümünde bir yumru oluşması da erteleme kararı alınmasında önemli faktörlerden birisi oldu. Cihazda herhangi bir kalıcı hasar olmadığı ve yaklaşık bir saat sonra kendiliğinden kaybolduğu da verilen bilgiler arasında. Samsung Galaxy Fold’u incelemiş olan uzmanların çoğu da, Twitter hesaplarından katlanabilir cihazın bir iki gün içinde çalışmayı durduğunu belirtti. Bunun üzerine açıklama yapan Samsung, oluşan bazı hataların cihazda bulunan koruyucu filmin kaldırılmasından kaynaklanabileceğini vurguladı.

Süreç içerisinde Samsung’un katlanabilen akıllı modeli üzerinde yoğun bir mesai harcayacağı ve hataların tekrarlanmaması için çalışacağı düşünülüyor.