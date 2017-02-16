Sanal Borsam 2017 Başlıyor!

İTÜ Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen Sanal Borsam yarışması, 27 Şubat 2017 tarihinde başlıyor. Yarışmada, bütün Türkiye’deki öğrencilerin borsa piyasalarında bilgi sahibi olması amaçlanıyor.

Yaptığı büyük etkinliklerle sık sık adından söz ettiren İTÜ Yatırım Kulübü, bu sene Sanal Borsam yarışmasının 5.sini gerçekleştiriyor.

“Yatırımın En Büyüğü Kendinize” sloganıyla adını duyuran İTÜ Yatırım Kulübü, 2002 yılında İTÜ İşletme Fakültesi Maçka Kampüsü’nde kurulmuş olup, 140’ı aktif 1657 üyesi ile faaliyet göstermektedir. Öğrencilerin ekonomi, borsa, yatırım, pazarlama ve buna benzer birçok konuda bilinçlenmelerini ve kendilerini bu yönlerde geliştirmelerini amaçlayan kulüp, aktivitelerini ve yıllık planlarını bu yönde sürdürmektedir. 27 Şubat – 24 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Sanal Borsam yarışması ile tüm Türkiye’deki öğrencilere yatırımcı olmayı öğretmek ve başarılı yarışmacıları ödüllendirmek amaçlanmaktadır.

Ak Yatırım ana sponsorluğunda gerçekleşecek yarışmada yarışmacılara canlı ve gerçek borsa verileriyle borsa deneyimi sunulacak. Katılımcılar 4 hafta boyunca verilen 100,000 lira sanal parayı gerçek borsada büyütmeye çalışacak. 4 hafta sonunda dereceye giren yarışmacılara ise AK Yatırım’da staj, iPhone 7, Londra’da dil okulu gibi birçok ödül verilecek.

Ayrıntılı bilgi için: sanalborsam.org