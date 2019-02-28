SanDisk 1 TB’lık microSD Kartını Duyurdu

SanDisk, MWC Barcelona 2019’da 1 TB’lık yeni microSD kartını duyurdu.

MicroSD kartlar başta olmak üzere, söz konusu depolama ürünleri olduğunda akla ilk gelen markalardan biri olan SanDisk, geçtiğimiz yıl kırdığı rekorun ardından şimdi de MWC Barcelona 2019’da duyurduğu yüksek kapasiteli yeni microSD kartı ile çıtayı yükseltti.

SanDisk tarafından geliştirilen yeni microSD kartın sahip olduğu kapasite, günümüzde duyulan ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor. Öyle ki yeni UHS-I microSDXC kart tam olarak 1 Terabayt (1024 GB = 1 TB) gibi yüksek bir kapasite ile karşımıza çıkıyor.

512 GB’lık versiyonu da olan yeni hafıza kartının 160 MB/s gibi çok yüksek bir okuma hızına sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor. Aynı zamanda MWC Barcelona 2019’da yeni ürünlerini tanıtan bir diğer firma Micron ise 100 MB/s okuma hızına sahip microSD kartını tanıtmış durumda.

SanDisk’in yeni hafıza kartı ayrıca Uygulama Performans Sınıfı 1 (A2)‘ye sahip. Bu da bir önceki A1 sınıfına göre uygulamaları çok daha hızlı çalıştırdığını ve daha iyi bir performans gösterdiğini bizlere gösteriyor. Konuyla ilgili Western Digital ise bu yeni sınıfın arkasında tescilli teknolojilerinin olduğunu vurguluyor.

SanDisk’in yeni microSD kartlarının fiyatları da belli olmuş durumda. Buna göre 512 GB versiyonu 199.99 dolar olan kartın 1 TB versiyonu ise 449.99 dolardan satışa sunuluyor.