Sosyal Medyada Kullanılan Kısaltmalar ve Anlamları

Sosyal medyada kullanılan popüler kısaltmalar neler? Bu kısaltmalar ne anlama geliyor? Açıklamalarıyla beraber göz atın.
Kendine özgü bir kültüre sahip olan sosyal medya, dil kullanımı konusunda da iletişim alışkanlıklarını oldukça değiştirdi diyebiliriz. Dikkat süresinin oldukça azaldığı günümüzde bu durum, emoji kullanımının artmasının yanı sıra kullanılan dilin de iyice kısalmasına da sebep oldu. Öyle ki artık sosyal medya platformlarında WTF, LMAO, YOLO, TL;DR gibi kısaltmalar artık bir noktalama işareti gibi kullanılır hale geldi. Bu durumun da sosyal medyadada kullanılan kısaltmaları öğrenme ihtiyacını doğurduğunu söylemek mümkün.
Genel çerçeveden bakıldığında İngilizce temelli olan bu kısaltmaların artık dil sınırlarını aştığını da belirtmek gerekiyor. Zira İngilizce dili gözetmeksizin dünyanın her yerinde kullanılan bu kısaltmalar, artık bir emoji gibi evrensel bir dil haline gelmiş durumda.
Peki hangi kısaltma ne anlama geliyor? LMAO ne demek? TL;DR’nin açılımı nedir? AMA, LMK, TBT ne demek? Aşağıdaki listeyi inceleyerek sosyal medyada en çok kullanılan kısaltmalara, bu kısaltmaların açılımlarına, anlamlarına, açıklamalarına ve örneklerine ulaşabilirsiniz.
Platform-Özelinde Sosyal Medya Kısaltmaları
- FB: Facebook
- TW: Twitter
- IG: Instagram
- YT: YouTube
- LI: LinkedIn
- DM: Direct Message – Direkt Mesaj
- PM: Private Message – Özel Mesaj
- RT: Retweet
Popüler Sosyal Medya Kısaltmaları ve Anlamları
- 411: Information – Bilgi
- AF: As F*** – Çok, Aşırı (ARGO)
- AFAIK: As Far As I Know – Bildiğim Kadarıyla
- AMA: Ask Me Anything – Bana Bir Şey Sor (Soru-Cevap etkinliği)
- ASL: Age/Sex/Location? – Yaş/Cinsiyet/Konum? (Tanışma amaçlı)
- B4: Before – Önce
- BAE: Before Anyone Else – Herkesten Önce
- B/C, BC: Because – Çünkü
- BFF: Best Friends Forever – En İyi Arkadaş(ız) (Sonsuza Kadar)
- BRB: Be Right Back – Hemen Döneceğim
- BTAIM: Be That As It May – Her Ne Olursa Olsun
- BTS: Behind the Scenes – Kamera Arkası
- BTW: By The Way – Bu Arada
- DAE: Does Anyone Know? – Bilen Var Mı?
- DFTBA: Don’t Forget To Be Awesome – Mükemmel Olmayı Unutma
- DYK: Did You Know? – Biliyor Muydun?
- ELI5: Explain Like I’m 5 (years old) – 5 Yaşındaymışım Gibi Açıkla
- F2F: Face To Face – Yüz Yüze
- FBF: Flashback Friday – TBT’nin Cuma Versiyonu (Nostalji)
- FFS: For F***’s Sake – Tanrı(!) Aşkına
- FML: F*** My Life – Hayatımı Seveyim(!)
- FOMO: Fear Of Missing Out – Fırsatı Kaçırma Korkusu
- FTFY: Fixed That For You – Hallettim (Senin için)
- FTW: For The Win – Kazanmak İçin
- FWIW: For What It’s Worth – Ne Pahasına Olursa Olsun
- FYI: For Your Information – Bilginize
- GG: Good Game – İyi Oyun
- Gr8: Great – Harika
- GTG: Got To Go – Gitmem Lazım
- GTR: Got To Run – Kaçmam Lazım
- H/T: Hat Tip – Teşekkürler (Verilen bir bilgiye karşı)
- HBD: Happy Birthday – Doğum Günün Kutlu Olsun
- HTH: Here To Help / Happy To Help – Yardımcı Olmak İsterim
- HMB: Hit me back – Cevap Ver
- HMU: Hit Me Up – İletişime Geç (Ara, mesaj at vs. gibi)
- IANAD: I Am Not A Doctor – Ben Doktor Değilim
- IANAL: I Am Not A Lawyer – Ben Avukat Değilim
- ICYMI: In Case You Missed It – Kaçırdıysan
- IDC: I Don’t Care – Umrumda Değil
- IDK: I Don’t Know – Bilmiyorum
- IKR: I Know, Right? – Biliyorum, Değil Mi?
- ILY: I Love You – Seni Seviyorum
- IMHO: In My Humble Opinion – Naçizane Görüşüm
- IMO: In My Opinion – Bana Kalırsa
- IRL: In Real Life – Gerçek Hayatta
- ISO: In Search Of – Aramak, Araştırmak
- JK: Just Kidding – Takılıyorum (Şakasına Söyledim)
- JTM: Just the Messenger – Sadece Messenger
- L8: Late – Geç Kaldım
- LMAO: Laughing My A** Off – Gülmekten Öldüm (ARGO)
- LMK: Let Me Know – Haberim Olsun
- LOL: Laughing Out Loud – Sesli Güldüm
- MTFBWY: May The Force Be With You – Güç Seninle Olsun (Star Wars)
- MYOB: Mind Your Own Business – Kendi İşine Bak
- NBD: No Big Deal – Abartılacak Bir Şey Değil
- NM: Not Much – Çok Değil
- NSFW: Not Safe For Work – İş İçin Uygun Değil (+18)
- NVM: Nevermind – Boşver
- Obv: Obviously – Açıkça
- OH: Overheard – Kulak Misafiri
- OMG: Oh My God – Aman Tanrım
- OMW: On My Way – Yoldayım
- ORLY: Oh Really? – Gerçekten Mi?
- Pls: Please – Lütfen
- PPL: People – İnsanlar
- POTD: Photo Of The Day – Günün Fotoğrafı
- PSA: Public Service Announcement – Kamu Spotu
- QOTD: Quote Of The Day – Günün Sözü
- RN: Right Now – Şu Anda
- ROFL: Rolling On The Floor Laughing – Gülmekten Yerlere Yattım
- SRSLY: Seriously – Cidden
- SMH: Shaking My Head – Kafa Sallamak (Olumsuz Anlamda)
- TBH: To Be Honest – Dürüst Olmak Gerekirse
- TBT: Throwback Thursday – Ne Günlerdi
- TFW: That Feeling When / The Face When – (Bir Olay Karşısında) Hissettiğim
- TGIF: Thank God It’s Friday – Şükürler Olsun Cuma Günü Geldi
- THX: Thanks – Teşekkürler
- TIL: Today I Learned – Bugün Öğrendim Ki
- TL;DR: Too Long; Didn’t Read – Çok Uzun, Okumadım (ÖZET)
- TMI: Too Much Information – Çok Fazla Bilgi
- TY: Thank You – Teşekkür Ederim
- WBU: What About You? – Senden Ne Haber?
- WBW: Way Back Wednesday – TBT’nin Çarşamba Versiyonu (Nostalji)
- WFH: Working From Home – Evden Çalışıyorum
- WTF: What The F*** – Lanet(!) Olsun
- WYD: What (are) You Doing? – Ne Yapıyorsun?
- YOLO: You Only Live Once – Dünyaya Bir Kez Geliyorsun
- YSK: You Should Know – Bilmelisin
- YW: You’re Welcome – Bir Şey Değil (Teşekküre Cevaben)
Eğer sizin de eklemek istediğiniz bir kısaltma varsa, yorum olarak belirtebilirsiniz.