Sosyal Medyada Kullanılan Kısaltmalar ve Anlamları

Kendine özgü bir kültüre sahip olan sosyal medya, dil kullanımı konusunda da iletişim alışkanlıklarını oldukça değiştirdi diyebiliriz. Dikkat süresinin oldukça azaldığı günümüzde bu durum, emoji kullanımının artmasının yanı sıra kullanılan dilin de iyice kısalmasına da sebep oldu. Öyle ki artık sosyal medya platformlarında WTF, LMAO, YOLO, TL;DR gibi kısaltmalar artık bir noktalama işareti gibi kullanılır hale geldi. Bu durumun da sosyal medyadada kullanılan kısaltmaları öğrenme ihtiyacını doğurduğunu söylemek mümkün.

Genel çerçeveden bakıldığında İngilizce temelli olan bu kısaltmaların artık dil sınırlarını aştığını da belirtmek gerekiyor. Zira İngilizce dili gözetmeksizin dünyanın her yerinde kullanılan bu kısaltmalar, artık bir emoji gibi evrensel bir dil haline gelmiş durumda.

Peki hangi kısaltma ne anlama geliyor? LMAO ne demek? TL;DR’nin açılımı nedir? AMA, LMK, TBT ne demek? Aşağıdaki listeyi inceleyerek sosyal medyada en çok kullanılan kısaltmalara, bu kısaltmaların açılımlarına, anlamlarına, açıklamalarına ve örneklerine ulaşabilirsiniz.

Ask Me Anything – Bana Bir Şey Sor (Soru-Cevap etkinliği)

As Far As I Know – Bildiğim Kadarıyla

BTS: Behind the Scenes – Kamera Arkası

BTAIM: Be That As It May – Her Ne Olursa Olsun

BRB: Be Right Back – Hemen Döneceğim

Before Anyone Else – Herkesten Önce

FOMO: Fear Of Missing Out – Fırsatı Kaçırma Korkusu

ELI5: Explain Like I’m 5 (years old) – 5 Yaşındaymışım Gibi Açıkla

DYK: Did You Know? – Biliyor Muydun?

DFTBA: Don’t Forget To Be Awesome – Mükemmel Olmayı Unutma

DAE: Does Anyone Know? – Bilen Var Mı?

BTW: By The Way – Bu Arada

FTFY: Fixed That For You – Hallettim (Senin için)

FTW: For The Win – Kazanmak İçin



FWIW: For What It’s Worth – Ne Pahasına Olursa Olsun

FYI: For Your Information – Bilginize

GG: Good Game – İyi Oyun

Gr8: Great – Harika

GTG: Got To Go – Gitmem Lazım

GTR: Got To Run – Kaçmam Lazım

H/T: Hat Tip – Teşekkürler (Verilen bir bilgiye karşı)

HBD: Happy Birthday – Doğum Günün Kutlu Olsun

HTH: Here To Help / Happy To Help – Yardımcı Olmak İsterim

HMB: Hit me back – Cevap Ver

HMU: Hit Me Up – İletişime Geç (Ara, mesaj at vs. gibi)

IANAD: I Am Not A Doctor – Ben Doktor Değilim

IANAL: I Am Not A Lawyer – Ben Avukat Değilim