Sosyal Medyada Kullanılan Kısaltmalar ve Anlamları

Sosyal medyada kullanılan popüler kısaltmalar neler? Bu kısaltmalar ne anlama geliyor? Açıklamalarıyla beraber göz atın.

Kendine özgü bir kültüre sahip olan sosyal medya, dil kullanımı konusunda da iletişim alışkanlıklarını oldukça değiştirdi diyebiliriz. Dikkat süresinin oldukça azaldığı günümüzde bu durum, emoji kullanımının artmasının yanı sıra kullanılan dilin de iyice kısalmasına da sebep oldu. Öyle ki artık sosyal medya platformlarında WTF, LMAO, YOLO, TL;DR gibi kısaltmalar artık bir noktalama işareti gibi kullanılır hale geldi. Bu durumun da sosyal medyadada kullanılan kısaltmaları öğrenme ihtiyacını doğurduğunu söylemek mümkün.

Genel çerçeveden bakıldığında İngilizce temelli olan bu kısaltmaların artık dil sınırlarını aştığını da belirtmek gerekiyor. Zira İngilizce dili gözetmeksizin dünyanın her yerinde kullanılan bu kısaltmalar, artık bir emoji gibi evrensel bir dil haline gelmiş durumda.

Peki hangi kısaltma ne anlama geliyor? LMAO ne demek? TL;DR’nin açılımı nedir? AMA, LMK, TBT ne demek? Aşağıdaki listeyi inceleyerek sosyal medyada en çok kullanılan kısaltmalara, bu kısaltmaların açılımlarına, anlamlarına, açıklamalarına ve örneklerine ulaşabilirsiniz.

Platform-Özelinde Sosyal Medya Kısaltmaları

FB: Facebook

Facebook TW: Twitter

Twitter IG: Instagram

Instagram YT: YouTube

YouTube LI: LinkedIn

LinkedIn DM: Direct Message – Direkt Mesaj

Direct Message – PM: Private Message – Özel Mesaj

Private Message – RT: Retweet

Popüler Sosyal Medya Kısaltmaları ve Anlamları

411: Information – Bilgi

AF: As F*** – Çok, Aşırı (ARGO)

AFAIK: As Far As I Know – Bildiğim Kadarıyla

AMA: Ask Me Anything – Bana Bir Şey Sor (Soru-Cevap etkinliği)

ASL: Age/Sex/Location? – Yaş/Cinsiyet/Konum? (Tanışma amaçlı)

Age/Sex/Location? – B4: Before – Önce

BAE: Before Anyone Else – Herkesten Önce

B/C, BC: Because – Çünkü

BFF: Best Friends Forever – En İyi Arkadaş(ız) (Sonsuza Kadar)

BRB: Be Right Back – Hemen Döneceğim

BTAIM: Be That As It May – Her Ne Olursa Olsun

BTS: Behind the Scenes – Kamera Arkası

BTW: By The Way – Bu Arada

DAE: Does Anyone Know? – Bilen Var Mı?

DFTBA: Don’t Forget To Be Awesome – Mükemmel Olmayı Unutma

DYK: Did You Know? – Biliyor Muydun?

ELI5: Explain Like I’m 5 (years old) – 5 Yaşındaymışım Gibi Açıkla

F2F: Face To Face – Yüz Yüze

FBF: Flashback Friday – TBT’nin Cuma Versiyonu (Nostalji)

FFS: For F***’s Sake – Tanrı(!) Aşkına

FML: F*** My Life – Hayatımı Seveyim(!)

FOMO: Fear Of Missing Out – Fırsatı Kaçırma Korkusu

FTFY: Fixed That For You – Hallettim (Senin için)

FTW: For The Win – Kazanmak İçin



FWIW: For What It’s Worth – Ne Pahasına Olursa Olsun

FYI: For Your Information – Bilginize

GG: Good Game – İyi Oyun

Gr8: Great – Harika

GTG: Got To Go – Gitmem Lazım

GTR: Got To Run – Kaçmam Lazım

H/T: Hat Tip – Teşekkürler (Verilen bir bilgiye karşı)

HBD: Happy Birthday – Doğum Günün Kutlu Olsun

HTH: Here To Help / Happy To Help – Yardımcı Olmak İsterim

HMB: Hit me back – Cevap Ver

HMU: Hit Me Up – İletişime Geç (Ara, mesaj at vs. gibi)

IANAD: I Am Not A Doctor – Ben Doktor Değilim

IANAL: I Am Not A Lawyer – Ben Avukat Değilim

ICYMI: In Case You Missed It – Kaçırdıysan

IDC: I Don’t Care – Umrumda Değil

IDK: I Don’t Know – Bilmiyorum

IKR: I Know, Right? – Biliyorum, Değil Mi?

ILY: I Love You – Seni Seviyorum

IMHO: In My Humble Opinion – Naçizane Görüşüm

IMO: In My Opinion – Bana Kalırsa

IRL: In Real Life – Gerçek Hayatta

ISO: In Search Of – Aramak, Araştırmak

JK: Just Kidding – Takılıyorum (Şakasına Söyledim)

JTM: Just the Messenger – Sadece Messenger

L8: Late – Geç Kaldım

LMAO: Laughing My A** Off – Gülmekten Öldüm (ARGO)

LMK: Let Me Know – Haberim Olsun

LOL: Laughing Out Loud – Sesli Güldüm

MTFBWY: May The Force Be With You – Güç Seninle Olsun (Star Wars)

MYOB: Mind Your Own Business – Kendi İşine Bak

NBD: No Big Deal – Abartılacak Bir Şey Değil

NM: Not Much – Çok Değil

NSFW: Not Safe For Work – İş İçin Uygun Değil (+18)

NVM: Nevermind – Boşver

Obv: Obviously – Açıkça

OH: Overheard – Kulak Misafiri

OMG: Oh My God – Aman Tanrım

OMW: On My Way – Yoldayım

ORLY: Oh Really? – Gerçekten Mi?

Pls: Please – Lütfen

PPL: People – İnsanlar

POTD: Photo Of The Day – Günün Fotoğrafı

PSA: Public Service Announcement – Kamu Spotu

QOTD: Quote Of The Day – Günün Sözü

RN: Right Now – Şu Anda

ROFL: Rolling On The Floor Laughing – Gülmekten Yerlere Yattım

SRSLY: Seriously – Cidden

SMH: Shaking My Head – Kafa Sallamak (Olumsuz Anlamda)

TBH: To Be Honest – Dürüst Olmak Gerekirse

TBT: Throwback Thursday – Ne Günlerdi

TFW: That Feeling When / The Face When – ( B ir Olay Karşısında) Hissettiğim

TGIF: Thank God It’s Friday – Şükürler Olsun Cuma Günü Geldi

THX: Thanks – Teşekkürler

TIL: Today I Learned – Bugün Öğrendim Ki

TL;DR: Too Long; Didn’t Read – Çok Uzun, Okumadım (ÖZET)

TMI: Too Much Information – Çok Fazla Bilgi

TY: Thank You – Teşekkür Ederim

WBU: What About You? – Senden Ne Haber?

WBW: Way Back Wednesday – TBT’nin Çarşamba Versiyonu (Nostalji)

WFH: Working From Home – Evden Çalışıyorum

WTF: What The F*** – Lanet(!) Olsun

WYD: What (are) You Doing? – Ne Yapıyorsun?

YOLO: You Only Live Once – Dünyaya Bir Kez Geliyorsun

YSK: You Should Know – Bilmelisin

YW: You’re Welcome – Bir Şey Değil (Teşekküre Cevaben)

Eğer sizin de eklemek istediğiniz bir kısaltma varsa, yorum olarak belirtebilirsiniz.