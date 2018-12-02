SpaceX Aynı Roketi Üçüncü Kez Uçurmaya Çalışacak

SpaceX, iki kez kullanılmış Falcon 9 roketini üçüncü kez uçurmaya çalışacak ve görevin başarılı olması durumunda yeni bir rekora imza atacak.

Uçuş görevlerindeki başarılarıyla ve Elon Musk ile sık sık gündemde yer bulan SpaceX, iki kere kullanılmış Falcon 9 roketini üçüncü kez uçurmayı deneyecek. Kaliforniya’da bulunan Air Force Base’den bugün kalkış yapacak olan roket, 2018’in sonuna yaklaştığımız bu günlerde SpaceX’in sene içerisindeki 19. roket fırlatması olacak. Sene başında şirket, bu sene 22 fırlatma yapılacağını duyurmuş ve her ay yaklaşık iki adet kalkışın planlandığı, yoğun bir programlarının olduğunu paylaşmıştı.

Bu fırlatmayla birlikte şirket, ilk defa bir roketin ilk aşama donanımlarını üçüncü kez kullanmış olacak. Roket biliminin hızlı bir şekilde geliştiği ve uzay turizmi gibi fikirlerin hayata geçirilmeye çalışıldığı bu dönemlerde roket donanımlarının yenilenerek kullanılabilmesi son derece önemli. SpaceX, Falcon 9 programı kapsamında roketlerinin en az 10 defa kullanılabilmesini hedefliyor ve bu kalkışla birlikte hem hedefine bir adım daha yaklaşmış olacak, hem de kendine ait olan rekoru kıracak.

Görevin önemli olmasının bir diğer nedeni de Falcon 9’un 15 adet mikro uydu, 49 adet küp uydu taşıyacak olması. Birçok farklı şirkete ait olan bu uyduların sorunsuz bir şekilde yörüngeye bırakılmasıyla, tek seferde ABD üzerinden uzaya en çok uydu taşıma rekoru şirketin olacak.

Kalkışı canlı olarak buradan takip edebilirsiniz: