SpaceX Roketinin Fırlatılış Tarihi Belli Oldu

Motor testinde yaşanan teknik sorunun, SpaceX roketinin fırlatılış tarihini etkilemeyeceği duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan ateşleme testi esnasında meydana gelen teknik arıza ve sorun için NASA ve SpaceX çalışanlarının ek mesai yapmalarına karar verildi.

20 Nisan Cumartesi günü öğlen saatlerinde, SpaceX tarafından gerçekleştirilen insansız ateşleme analiz testinde roketin altından inanılmaz bir şekilde dumanlar yükselmiş, yapılan test acil olarak iptal edilmiş ve alevler bir kaç saat içerisinde kontrol altına alınmıştı.

Yeni açıklama geldi

Bugün yapılan yazılı açıklamada ise SpaceX’in bahsi geçen roketi kararlaştırılan günde fırlatacağı, oluşan sorunu ise kısa bir sürede çözeceği yönünde bilgiler içeriyor. Telekonferans görüşmesinde söz isteyen NASA halkla ilişkiler görevlisi Joshua Finch, Crew Dragon’un fırlatılış tarihini netleştirerek, tarih verdi.

“NASA ve SpaceX ekipleri hala istenmeyen bir şekilde meydana gelen anomaliyi değerlendiriyorlar” diyerek açıklama yapan Finch, açıklamada “30 Nisan Salı günü yapılacak olan fırlatılış tarihi için hala incelemede olduğumuzu söyleyebilirim. Fırlatılışın saati ise sabah 11:22 (TSI) olarak kararlaştırıldı” cümleleriyle devam etti.