Spotify 100 Milyon Ücretli Abone Sayısına Ulaştı

2019’un ilk çeyrek raporunu paylaşan Spotify, 100 milyon ücretli abone sayısına ulaştığını duyurdu.

Popüler müzik ve podcast platformu Spotify, 2019’un ilk çeyrek raporunu paylaştı. Raporda 100 milyon ücretli aboneye ulaştığını açıklayan şirket, yıllık gelir rakamlarını da paylaştı.

Raporda Spotify Premium abone sayısının 100 milyona ulaştığını açıklayan Spotify, online müzik sektöründe de bir ilke imza atmış oldu. Öyle ki en yakın rakibi olan Apple Music platfromunun ücretli abone sayısı 50 milyon civarlarında.

Bir önceki yıla göre, ücretli Spotify Premium abone sayısını %37 arttırarak 100 milyon kullanıcıya ulaşan platform, aylık aktif kullanıcı sayısını da %26 artırarak toplamda 217 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda.

Yapılan açıklamada podcast‘lere daha fazla odaklanacakları da belirtiliyor. Öyle ki podcast’ler için daha iyi hedefleme, ölçümleme ve raporlama imkanı sağlayan daha iyi reklam modelleri geliştirecekleri vurgulanıyor. Bu bağlamda Spotify’ın Gimlet Media, Anchor ve Parcast gibi podcast firmalarını satın alması, şirketin podcast alanında ne kadar istekli olduğunu gösteriyor diyebiliriz.

Spotify’ın son verilerine baktığımızda bazı sonuçların şaşırtıcı olduğunu da söylemek gerekiyor. Örneğin geçen yıla oranla %37’lik artış ile ücretli abone sayısını 100 milyona çıkartan şirket, 2019’un ilk çeyreğinde 142 milyon Euro‘luk bir kayıp yaşadı. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 169 milyon Euro kaybetmişti.