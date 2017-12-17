Spotify 2017 Özetini Paylaştı

Popüler müzik platformu Spotify, 2017’de en çok dinlenen Türkçe ve yabancı şarkıları ve oynatma listelerini paylaştı.

Popüler online müzik platformu Spotify, her yıl olduğu gibi 2017 için de yıl özeti paylaştı. Bu yıl Türkçe ve Yabancı olarak ayrım yaparak hazırlanan listede, yıl boyunca Türkiye’de en çok dinlenen şarkılara ve yıla damgasını vuran çalma listelerine yer verildi.

İşte Spotify’a göre 2017’nin en iyileri…

TÜRKİYE

En Çok Dinlenen Türkçe Şarkılar

Raf – Deeperise, Jabbar Sen Olsan Bari – Aleyna Tilki Çok Çok – Edis Olay – Ayşe Hatun Önal Yolla – Tarkan Manifesto – Sezen Aksu Ne Farkeder – Yüzyüzeyken Konuşuruz Sıfır Tolerans – Mahmut Orhan Remix – Hadise Dönersen Islık Çal – Manuş Baba Bakıcaz – Hande Yener

En Çok Dinlenen Yabancı Şarkılar

Shape of You – Ed Sheeran New Rules – Dua Lipa Despacito – Remix – Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber Ciao Adios – Anne Marie Attention – Charlie Puth Believer – Imagine Dragons It Ain’t Me (with Selena Gomez) – Kygo, Selena Gomez Starboy – The Weeknd, Daft Punk Swalla (feat Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) – Jason Derulo, Nicki Minaj, Ty Dolla $ign Human – Rag’n’Bone Man

En Çok Dinlenen Çalma Listeleri

Türkçe Pop Yaz Hitleri Hot Hits Türkiye Seven Kalpler Today’s Top Hits Arkada Çalsın Yabancı Pop Peaceful Piano

DÜNYA

En Popüler Sanatçılar

Ed Sheeran Drake The Weeknd Kendrick Lamar The Chainsmokers

En Çok Dinlenen Kadın Sanatçı

Rihanna

En Çok Dinlenen Erkek Sanatçı

Ed Sheeran

En Çok Dinlenen Şarkılar

Shape of You – Ed Sheeran Despacito – Remix – Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber Despacito – Luis Fonsi, Daddy Yankee Something Just Like This – The Chainsmokers I’m the One – DJ Khalid

En Çok Dinlenen Albümler

÷ – Ed Sheeran More Life – Drake DAMN. – Kendrick Lamar Starboy – The Weeknd Stoney – Post Malone

Listelerin tamamını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.