Spotify 2017 Özetini Paylaştı

Popüler müzik platformu Spotify, 2017’de en çok dinlenen Türkçe ve yabancı şarkıları ve oynatma listelerini paylaştı.
Popüler online müzik platformu Spotify, her yıl olduğu gibi 2017 için de yıl özeti paylaştı. Bu yıl Türkçe ve Yabancı olarak ayrım yaparak hazırlanan listede, yıl boyunca Türkiye’de en çok dinlenen şarkılara ve yıla damgasını vuran çalma listelerine yer verildi.
İşte Spotify’a göre 2017’nin en iyileri…
TÜRKİYE
En Çok Dinlenen Türkçe Şarkılar
- Raf – Deeperise, Jabbar
- Sen Olsan Bari – Aleyna Tilki
- Çok Çok – Edis
- Olay – Ayşe Hatun Önal
- Yolla – Tarkan
- Manifesto – Sezen Aksu
- Ne Farkeder – Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Sıfır Tolerans – Mahmut Orhan Remix – Hadise
- Dönersen Islık Çal – Manuş Baba
- Bakıcaz – Hande Yener
En Çok Dinlenen Yabancı Şarkılar
- Shape of You – Ed Sheeran
- New Rules – Dua Lipa
- Despacito – Remix – Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber
- Ciao Adios – Anne Marie
- Attention – Charlie Puth
- Believer – Imagine Dragons
- It Ain’t Me (with Selena Gomez) – Kygo, Selena Gomez
- Starboy – The Weeknd, Daft Punk
- Swalla (feat Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) – Jason Derulo, Nicki Minaj, Ty Dolla $ign
- Human – Rag’n’Bone Man
En Çok Dinlenen Çalma Listeleri
- Türkçe Pop
- Yaz Hitleri
- Hot Hits Türkiye
- Seven Kalpler
- Today’s Top Hits
- Arkada Çalsın
- Yabancı Pop
- Peaceful Piano
DÜNYA
En Popüler Sanatçılar
- Ed Sheeran
- Drake
- The Weeknd
- Kendrick Lamar
- The Chainsmokers
En Çok Dinlenen Kadın Sanatçı
- Rihanna
En Çok Dinlenen Erkek Sanatçı
- Ed Sheeran
En Çok Dinlenen Şarkılar
- Shape of You – Ed Sheeran
- Despacito – Remix – Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber
- Despacito – Luis Fonsi, Daddy Yankee
- Something Just Like This – The Chainsmokers
- I’m the One – DJ Khalid
En Çok Dinlenen Albümler
- ÷ – Ed Sheeran
- More Life – Drake
- DAMN. – Kendrick Lamar
- Starboy – The Weeknd
- Stoney – Post Malone
Listelerin tamamını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.