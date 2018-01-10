Süper Lig Takımları Mobilde Sınıfta Kaldı

Süper Lig’de bulunan 18 takımdan sadece 8’inin mobil uygulaması var. Mobil uygulama konusunda önde gelen lig ise İngiltere Premier Ligi…

Avrupa’nın önde gelen altı liginde mücadele eden takımların mobil uygulamaları incelendiğinde İngiltere Premier Ligi, mobil uygulamalara en çok ilgi gösterilen ülke olarak ön plana çıktığı belirlendi. Konuyla ilgili medya yansımalarını inceleyen Interpress’in KPMG Football Benchmark ekibi tarafından Avrupa’da kulüplerin mobil uygulamaları üzerine yaptığı incelemeden derlediği bilgilere göre, Türkiye Süper Lig‘de bulunan 18 takımdan sadece 8’inin mobil uygulama kullandığı tespit edildi. Araştırmaya göre, Türkiye Süper Lig’de resmi uygulamalar göz önüne alındığında 18 takımdan 10’unun güncel ve resmi bir mobil uygulamasının bulunmadığı anlaşıldı. Türkiye’de resmi mobil uygulaması bulunan takımların Alanyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe ve Kayserispor olduğu tespit edildi.

Mobilde İngiliz kulüpleri öne çıkıyor

Kulüplerin taraftarlarıyla arasında dijital bir bağ kurmasını sağlayan mobil uygulamalar, bilet ve forma satışı gibi imkanlar sağlarken, aynı zamanda futbolseverlere kulüpleriyle ilgili güncel ve resmi bilgiler ulaştırma konusunda da oldukça başarılı bir işlev gördüğü saptandı. 20 takımın 19’unun resmi mobil uygulamasının olduğu İngiltere Premier Ligi’nde mobil uygulaması bulunmayan tek kulübün Leicester City olduğu görüldü. İngiltere’nin ardından İspanya La Liga’da da 20 takımın 12’sinin resmi mobil uygulaması bulunduğu belirlendi. Almanya’da ise 18 takımın yer aldığı Bundesliga’da 16 takım resmi mobil uygulamalarıyla taraftarlarını bilgilendirirken Leipzig ve Hannover’in mobil uygulamasının bulunmadığı belirlendi. 20 takımlı liglerden İspanya’da 12, Fransa ile İtalya’da ise 11’er takımın resmi mobil uygulamasının olduğu tespit edildi.

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İndirme sayılarında Alman kulüpleri önde

Uygulamaların indirilme sayılarına bakıldığında ise Alman kulüpleri önde görünüyor. 8 Bundesliga takımının uygulaması 100 binden fazla indirilirken İngiltere’de ise bu rakama sadece 6 büyük kulübün ulaşabildiği belirlendi. İspanya’da Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, Fransa’da PSG, Lyon ve Marsilya, İtalya’da da Juventus, Milan, Napoli ve Roma’nın 100 bin indirme barajını aşmayı başaran kulüpler olduğu tespit edildi.