Super Mario Run Android Sürümünün Çıkış Tarihi Belli Oldu

İlk olarak Aralık ayında iOS versiyonu duyurulan Super Mario Run oyunu, 23 Mart 2017 tarihinde de Android’e geliyor!

Oyun dünyasının en çok bilinen ve en çok sevilen oyunlardan biri olan Super Mario, mobil versiyonlarıyla da çok konuşulacak gibi görünüyor. İlk olarak Aralık 2016’da sadece iOS cihazlarda duyurulan popüler oyunun mobil versiyonu Super Mario Run, yakın zamanda da Google Play’deki yerini alıyor.

Super Mario Run iOS sürümünün ilk olarak Aralık ayında duyurulmasıyla gözler Android sürümüne çevrilmişti. Daha sonra ise Super Mario Run Android sürümünün Mart ayında piyasaya çıkacağı belirtilmişti. Şimdi ise Nintendo America tarafından oyunun Android sürümünün 23 Mart Perşembe günü Google Play üzerinden indirilebilir olacağını duyuruldu.

Ön kayıt yaptırın

Super Mario Run Android sürümü an itibariyle Google Play’de bulunsa da henüz indirilemiyor. Ancak oyun resmi olarak Google Play’deki yerini aldığında haberdar olmak istiyorsanız, Super Mario Run’ın Google Play sayfası üzerinden ön kayıt yaptırabilirsiniz.

Ön kayıt yaptırmak içinse buradaki sayfaya giderek İndir butonun olduğu yerdeki Ön kayıt yaptır butonuna tıklayabilirsiniz. 23 Mart Perşembe gününden sonra ise oyunu Android cihazınıza indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunun nasıl oynandığını merak ediyorsanız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.