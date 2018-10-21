Suudi Arabistan, Muhalifleri İzlemesi İçin Twitter’da Casus Mu Görevlendirdi?

Suudi Arabistan’ın bir Twitter çalışanını casus olarak kullandığı ve muhaliflere ait hesapların izlenmesini istediği ortaya çıktı.

New York Times tarafından paylaşılan bilgilere göre eski bir Twitter çalışanı, Suudi Arabistan hükümeti için şirketteki konumunu kullanarak bazı hesapları yakından takip etti. “Ali Alzabarah” isimli eski Twitter mühendisi, 2015 senesinde ülkesinin istihbarat servisinde görev yapan bazı isimlerle görüşmeye başladı ve bu görüşmelerin ardından muhaliflere ait hesapları yakından izleme görevini kabul etti. Şirket yöneticileri, durumdan haberdar olmalarının ardından Alzabarah hakkında soruşturma başlattı ve tüm faaliyetleri yakın takibe alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda casusluğa ilişkin herhangi bir delile ulaşılamadı, fakat buna rağmen 2015 senesinin Aralık ayında şirketteki görevine son verildi.

Tüm bu olayların yaşanmasının ardından Alzabarah’ın kontrol ettiği hesaplara sosyal paylaşım sitesinden bir bildirim gönderildi. Yapılan incelemeler sonucunda Alzabarah’ın politika akademisyenlerine, gazetecilere, güvenlik ve gözetleme uzmanlarına ait hesapları izlediği ortaya çıktı. Bu hesaplardan bazıları da Tor Projesi gibi yüksek düzeyde gizliliğin hedeflendiği küresel projelerde yer alan isimlere ait.

Şirket içerisindeki görevini kötüye kullanan Alzabarah şu an Suudi Arabistan hükümeti için çalışıyor. Ne sosyal paylaşım sitesi, ne de kendisi casusluk olaylarının yaşandığına dair iddiaları yanıtlamadı. Böyle bir olayın gündeme gelmiş olması, sosyal paylaşım sitelerinde çalışan ve birçok yetkiyi elinde bulunduran kişilerin ne kadar güvenilir olduğu sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.