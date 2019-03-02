Tabloların Fotoğrafını Çekerek Excel’e Aktarın

Microsoft Excel’e gelen yeni özellik sayesinde artık fotoğrafını çektiğiniz tabloları Excel’e kolayca aktarabilirsiniz.

Microsoft 365 uygulamalarına getirdiği yeni özellikleri duyuran Microsoft, Excel‘e gelen ve birçok kişinin işini kolaylaştıracak yeni bir özelliği de kullanıma sundu. Buna göre kullanıcılar artık akıllı telefonlar üzerinden verilerin veya tabloların sadece fotoğrafını çekerek Excel’e aktarabilecekler. Başka bir deyişle kullanıcılar fiziksel olarak bir kağıt üzerinde bulunan tabloların fotoğrafı çekilerek dijital ortamda düzenlenebilir bir formatta Excel’e aktarılabilecek.

Excel’e gelen bu yeni fotoğraftan içe aktarma özelliğinin arkasında ise görüntü tanıma teknolojisi bulunuyor. Microsoft’un Excel’e entegre ettiği bu teknoloji, kağıt üzerindeki tüm bilgiyi tanımlıyor ve bunu bir Excel tablosuna dönüştürüyor. Bu sayede dijitale dönüştürülmesi istenen verilerin el ile girilmesi ihtiyacı ortadan kalkmış oluyor.

“Insert Data from Picture” (“Görüntüden Veri Yerleştir”) adıyla kullanıma sunulan yeni özelliğin kullanımı ise oldukça basit. Öncelikle Excel’in mobil uygulaması üzerinden, dijitale aktarmak istediğiniz tablonun fotoğrafını çekmeniz, sonrasında ise tabloyu hizalama aracı ile kırpmanız gerekiyor. İşlem tamamlandığında ise ilgili tablo düzenlenebilir haliyle Excel’de kullanıma hazır olmuş oluyor.

İlgili özelliğin şimdilik sadece Microsoft Excel’in Android uygulamasında kullanılabildiğini belirtmek gerekiyor. Ancak Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre iOS kullanıcıları da yakın zaman içerisinde bu kullanışlı özelliğe kavuşmuş olacak.