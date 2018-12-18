Telefondan Müzik Dinlediği Sırada Kulaklığından Elektrik Çarptı

Malezyalı bir genç, telefonunu şarj ettiği sırada müzik dinlerken elektrik akımına kapıldı. Elektriğin bir şekilde kulaklıklar üzerinden iletildiği ortaya çıktı.

16 yaşındaki Mohd Aidi Azzhar Zahrin isimli genç, akıllı telefonundan müzik dinlediği sırada yaşamını yitirdi. Malezya’nın Rembau kentinde yaşanan olayda gencin cansız bedeninin annesi tarafından bulunduğu ve o sırada kulaklarında kan olduğu bilgisi paylaşıldı. Yapılan incelemeler sonucunda şarja takılı olan telefonun, prizden aldığı elektriği kulaklıklara ilettiği ve Zahrin’in çarpılmasına sebep olduğu anlaşıldı.

Yerel haber siteleri tarafından paylaşılan bilgilere göre Zahrin’in kardeşi şarj aletinde elektrik kaçağı olabileceğini, cihaza dokunduklarında elektrik akımı hissedildiğini dile getirdi. Fakat şarj aletinin üreticisi ve modeli hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Benzer olayların geçtiğimiz seneler içerisinde de yaşandığı, çoğunlukla orijinal olmayan şarj aletlerinin bu tür olaylara sebep olduğu biliniyor. Hatta bazı durumlarda yalnızca kullanıcının değil, kaçak şarj aletinden dolayı akıllı telefonun alev almasıyla tüm ev halkının hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya geldiği de biliniyor.