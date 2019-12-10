Trendler Zirvesi 20-21 Aralık’ta Katılımcılarını Bekliyor!

Her sene birbirinden farklı trend konuların ele alındığı Trendler Zirvesi 2019 için geri sayım başladı.

İTÜ Yatırım Kulübü tarafından organize edilen ve her sene farklı bir konuyu ele alacak kadar dinamik bir yapıya sahip olan Trendler Zirvesi, 20-21 Aralık 2019 tarihlerinde İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi‘nde gerçekleşecek. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğin konusu ise “Geleceğe Adaptasyon” olacak.

“Çağımızın trendi” olarak adlandırılan bu konu; her yerde söz edilen, fakat üstünde durulmayan bir noktadan ortaya çıktı: DEĞİŞİM. Dünyamızda her daim var olan fakat çağımızın getirdikleriyle beraber ivme kazanan bu değişime adapte olmak artık çok daha zor bir hal alıyor. Yatırım Kulübü tarafından gerçekleştirilen Trendler Zirvesi’nde ise tüm sektörlerden yenilikçi ve ileri görüşlü kişiler ağırlanarak, katılımcıların bu doğrultuda geleceğe hazırlanması hedefleniyor.

Renkli ve inovatif fuaye alanıyla da katılımcılarına geleceğin çok yakın olduğunu her daim hissettirecek olan etkinlikte, konuşmacı olarak; Monster Notebook CEO’su İlhan Yılmaz, Fütürist – İş Adamı Alphan Manas, Petrol Ofisi CIO’su Handan Karakuş, Strateji ve İnovasyon Danışmanı Mustafa İçil, Coca-Cola İçecek CIO & CDO’su Leyla Deliç, Milli Voleybolcu Bahar Toksoy, Possiblesoft Sporcu Kariyer Planlama Direktörü Pınar Bekbölet, Şan Eğitmeni Emre Yücelen ve alanında deneyimli birçok isim yer alacak.

Trendler Zirvesi 2019’un ön kayıt fırsatlarından (VIP koltuk seçimi, indirimli sertifika fiyatları, etkinlik konuşmacıları imzalı hatıra notu, özel çekilişler vb.) faydalanmak ve etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için trendlerzirvesi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.