Trump Avrupa Otomotiv Sektörüne 75 Milyar Dolarlık Darbe Vurabilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupalı otomotiv devlerine ek vergi uygulaması durumunda firmaların toplamda 75 milyar dolar zarar edeceği öngörülüyor.

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının sonlanmasının beklendiği bu günlerde, ABD Başkanı Donald Trump’tan gelen açıklamalar savaşın Avrupa’ya taşınmak üzere olduğunun sinyallerini verdi. Trump, ABD’li otomobil üreticilerinin ve satıcılarının Avrupa ve Kanada’dan ithalat yaparak ülkedeki üretimi olumsuz yönde etkilediğini dile getirdi, bu ithalatlardan alınan vergi oranının %25’e yükseltilebileceğini söyledi. Mevcut vergi yasalarıyla ABD, Avrupa’dan satın alınan otomobillerden yalnızca %2,5 oranında vergi alıyor.

Barclays’in analiz uzmanları tarafından yapılan araştırmalar, ek vergilerin ardından Avrupa’nın gelecek sene 75 milyar dolar zarar edeceğini ve bundan kaynaklı olarak bölgedeki yıllık büyüme oranının %1,6’dan %1,2 ye düşeceğini ortaya koydu.

G20 görüşmelerinde konunun masaya yatırılması ve görüşmelerin ardından hem Avrupa vatandaşlarını, hem de birçok ABD vatandaşını yakından etkileyen kararın açıklanması bekleniyor.