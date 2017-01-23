Girişimcilik Hayallerini Gerçekleştirmek İsteyenler T-BİGG’de Buluşuyor!

Hayallerini gerçekleştirmek isteyen girişimcilere 150 bin TL’ye kadar sermaye sağlayan TÜBİTAK destekli T-BİGG başvuruları devam ediyor.
Hayalinizdeki teknoloji tabanlı iş fikrinizi test etmeniz için 150.000 TL’ye kadar sermaye desteği ve mentorluk sunan TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı‘na (BİGG) erişmenizi sağlayan T-BİGG Programı başvuruları devam ediyor.
ODTÜ TEKNOKENT, geçtiğimiz yıl girişimcilik alanındaki 13 yıllık deneyimiyle T-BİGG programını başlattı. Programın ilk döneminde, desteklenen girişim sayısı ve destek oranı göz önünde bulundurulduğunda, en başarılı TÜBİTAK BİGG Uygulayıcı Kuruluşu oldu ve Girişimcilere TÜBİTAK tarafından toplamda yaklaşık 5 Milyon TL destek verilmesine aracı oldu.
Bu yıl da TÜBİTAK BİGG başvurularında kendi işinin patronu olmak isteyen girişimci adaylarına destek verilmeye devam edilecek.
T-BİGG neler sağlıyor?
T-BİGG programı kapsamında girişimcilere fikirlerini gerçekleştirmesi için bir çok alanda destek verilecek.
- Eğitim Kampı
- İş Planı Kampı
- Mentorluk Danışmanlık
- Panel Sunumuna Hazırlık
- Yatırımcı Demo Day
İkinci aşamaya geçmesi için uygun bulunan girişimciler, ODTÜ TEKNOKENT Kuluçka Merkezlerinden birinde işini kurabilecek ve girişimcilik süreci boyunca ihtiyaç duyulan desteği alma ayrıcalığını elde edebilecek.
Son başvuru: 1 Mart 2017
Başvuru ve detaylı bilgi için: www.tbigg.com