Girişimcilik Hayallerini Gerçekleştirmek İsteyenler T-BİGG’de Buluşuyor!

Yazar:
WebMasto
-

Hayallerini gerçekleştirmek isteyen girişimcilere 150 bin TL’ye kadar sermaye sağlayan TÜBİTAK destekli T-BİGG başvuruları devam ediyor.

Hayalinizdeki teknoloji tabanlı iş fikrinizi test etmeniz için 150.000 TL’ye kadar sermaye desteği ve mentorluk sunan TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı‘na (BİGG) erişmenizi sağlayan T-BİGG Programı başvuruları devam ediyor.

ODTÜ TEKNOKENT, geçtiğimiz yıl girişimcilik alanındaki 13 yıllık deneyimiyle T-BİGG programını başlattı. Programın ilk döneminde, desteklenen girişim sayısı ve destek oranı göz önünde bulundurulduğunda, en başarılı TÜBİTAK BİGG Uygulayıcı Kuruluşu oldu ve Girişimcilere TÜBİTAK tarafından toplamda yaklaşık 5 Milyon TL destek verilmesine aracı oldu.

Bu yıl da TÜBİTAK BİGG başvurularında kendi işinin patronu olmak isteyen girişimci adaylarına destek verilmeye devam edilecek.

T-BİGG neler sağlıyor?

T-BİGG programı kapsamında girişimcilere fikirlerini gerçekleştirmesi için bir çok alanda destek verilecek.

  • Eğitim Kampı
  • İş Planı Kampı
  • Mentorluk Danışmanlık
  • Panel Sunumuna Hazırlık
  • Yatırımcı Demo Day

İkinci aşamaya geçmesi için uygun bulunan girişimciler, ODTÜ TEKNOKENT Kuluçka Merkezlerinden birinde işini kurabilecek ve girişimcilik süreci boyunca ihtiyaç duyulan desteği alma ayrıcalığını elde edebilecek.

Son başvuru: 1 Mart 2017

Başvuru ve detaylı bilgi için: www.tbigg.com

İLGİLİ İÇERİKLERYAZARDAN