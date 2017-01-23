Girişimcilik Hayallerini Gerçekleştirmek İsteyenler T-BİGG’de Buluşuyor!

Hayallerini gerçekleştirmek isteyen girişimcilere 150 bin TL’ye kadar sermaye sağlayan TÜBİTAK destekli T-BİGG başvuruları devam ediyor.

Hayalinizdeki teknoloji tabanlı iş fikrinizi test etmeniz için 150.000 TL’ye kadar sermaye desteği ve mentorluk sunan TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı‘na (BİGG) erişmenizi sağlayan T-BİGG Programı başvuruları devam ediyor.

ODTÜ TEKNOKENT, geçtiğimiz yıl girişimcilik alanındaki 13 yıllık deneyimiyle T-BİGG programını başlattı. Programın ilk döneminde, desteklenen girişim sayısı ve destek oranı göz önünde bulundurulduğunda, en başarılı TÜBİTAK BİGG Uygulayıcı Kuruluşu oldu ve Girişimcilere TÜBİTAK tarafından toplamda yaklaşık 5 Milyon TL destek verilmesine aracı oldu.

Bu yıl da TÜBİTAK BİGG başvurularında kendi işinin patronu olmak isteyen girişimci adaylarına destek verilmeye devam edilecek.

T-BİGG neler sağlıyor?

T-BİGG programı kapsamında girişimcilere fikirlerini gerçekleştirmesi için bir çok alanda destek verilecek.

Eğitim Kampı

İş Planı Kampı

Mentorluk Danışmanlık

Panel Sunumuna Hazırlık

Yatırımcı Demo Day

İkinci aşamaya geçmesi için uygun bulunan girişimciler, ODTÜ TEKNOKENT Kuluçka Merkezlerinden birinde işini kurabilecek ve girişimcilik süreci boyunca ihtiyaç duyulan desteği alma ayrıcalığını elde edebilecek.

Son başvuru: 1 Mart 2017

Başvuru ve detaylı bilgi için: www.tbigg.com