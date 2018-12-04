Tumblr’dan Cinsel İçerikli Paylaşımları Yasaklama Kararı

Kullanıcılarının neredeyse hiçbir engel olmadan içerik paylaşmasına imkan sunan Tumblr, yeni kullanım koşulları dahilinde cinsel içerikli paylaşımlara izin verilmeyeceğini duyurdu.

İsmi pek gündeme gelmese de farklı özellikleriyle büyük sosyal paylaşım sitelerinden birisi olarak kabul edilen Tumblr, kullanıcılarını üzen bir duyuruda bulundu. Yönetim ekibi tarafından hazırlanan yeni kullanım koşullarıyla sosyal paylaşım sitesinde cinsel içerikli paylaşımların yasaklanmasına karar verildi.

Sosyal paylaşım sitesi, kullanıcılarına neredeyse her türlü içeriği paylaşabilme imkanı tanıdığı ve bu içeriklerin pazarlanmasına ve satılmasına yardımcı olduğu için milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Bundan dolayı kullanıcılar, cinsel içeriklerin yasaklanmasıyla sosyal paylaşım sitesinin eskisi gibi olmayacağını ve hatta hızlı bir şekilde kullanıcılarını kaybederek yakın zamanda kapanacağını düşünüyor.

Yeni kullanım koşulları 17 Aralık 2018 tarihinde uygulamaya koyulacak ve bu tarihten itibaren paylaşımlar sıkı bir şekilde denetlenecek. Daha önceden paylaşılmış olan içerikler ise kademeli olarak platformdan kaldırılacak.