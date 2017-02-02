Türk Medyasındaki Yayın Hareketliliği ve Görev Değişiklikleri

Sayılarla Türk medyasında yıl boyunca yaşanan görev değişiklikleri ve yayın hareketliliği…

Kuşkusuz geçtiğimiz yılı en hareketli geçiren sektörlerin başında medya vardı. Açılan kapanan yayınlar, medyadaki görev değişiklikleri, ayrılmalar, atamalar, terfiler derken medya oldukça faal bir dönem yaşadı. Buna siyasetten ekonomiye ülke gündemindeki yoğun hareketlilik de eklenince, gazeteciler ve yayınlar hummalı bir yılı geride bıraktılar.

Medya Takip Merkezi‘nin, güncel medya verilerini bünyesinde bulunduran platformu MBR verilerine göre, geçtiğimiz yıl ulusal, yerel ve bölgesel olmak üzere 1.075 yayın kapanırken, 117 yeni yayın ise okurla buluştu.

Yazılı basın, TV, radyo, internet medyası ve ajanslardan oluşan beş farklı mecrayı kapsayan araştırmada, 7 bin 604 yayının incelendiği rapora göre, en çok kayıp internet medyasından geldi. 786 medya sitesi veya portal yayınını durdururken, 124 gazete, 84 dergi, 45 TV kanalı, 32 radyo ve 4 ajans yayın dünyasından çekildiler.

Yayın İçeriği Kapanan Yayın Başlayan Yayın Gündem 628 20 Lifestyle/Yaşam 190 27 Ekonomi 87 34 Kültür/Sanat 58 17 Diğer 56 9 Spor 43 7 Magazin 13 3

Yayın hayatına yeni katılan 117 yayının 84 adedini medya sitesi veya portalı oluşturdu. 25 dergi ve 5 gazete okurla ilk kez buluşurken, 2 TV kanalı ve 1 adet radyo da dinleyiciyle tanıştı.

Faaliyete başlayan yayınlarda ise ilk sırada Ekonomi içerikliler yer alırken, ikinci sırada Lifestyle / Yaşam, üçünde sırada ise Gündem içerikli yayınlar vardı.

Medya çalışanlarının yüzde 44’ünde hareketlilik yaşandı

Medya Bilgi Rehberi platformuna kayıtlı 32 bin 688 medya çalışanının yaklaşık yüzde 44’ünde ise çeşitli hareketlilikler gözlendi.

Toplam 14 bin 450 medya çalışanı, transfer, terfi, görev değişimi, işten ayrılma veya çıkartılma gibi nedenlerle yayın değiştirdi veya çalıştıkları yayınlarda pozisyon/mevki değişikliği yaşadı.

Medya Bilgi Rehberi (MBR) platformunda, Şubat 2017 itibariyle kayıtlı aktif yayın ve medya çalışanı bilgi dağılımı ise şöyle: