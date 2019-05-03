Türk Telekom’dan 29 TL’lik Milletvekili Tarifesi

Türk Telekom’un her yöne 3000 dk konuşma ve 20 GB internet kullanım hakkı sunduğu 29 TL’lik milletvekili tarifesi tartışmalara yol açtı.

Türkiye’nin önde gelen telekom şirketi Türk Telekom’un milletvekillerine özel olarak hazırladığı 29 TL’lik Milletvekili Tarifesi sosyal medya platformlarında tartışma konusu oldu.

Türk Telekom’un internet sitesinde de görüldüğü üzere kurumsal tarifeler altında yer alan milletvekili tarifesi, 29 TL gibi oldukça düşük bir fiyat karşılığında şebeke içi 5000 dk – her yöne 3000 dk konuşma, 1000 SMS ve 20 GB internet kullanım hakkı veriyor.

12 ay taahhüt ile 29 TL gibi düşük bir ücret karşılığında özellikle 20 GB internet sunması, Türk Telekom’u sosyal medya kullanıcılarının hedefi haline getirmiş durumda. Öyle ki Türk Telekom’un standart müşterilerine dahi sunmadığı paketi, 22 bin 200 TL maaş alan milletvekillerine sunması ve 29 TL gibi oldukça düşük bir ücret karşılığında bol miktarda konuşma ve internet kullanım hakkı vermesi sosyal medyada tepki topladı.

Düşük gelir grubuna sunulmayan tarifenin yüksek maaş alan milletvekilleri için sunulması, özellikle Twitter kullanıcıları tarafından ağır bir şekilde eleştirildi. Türk Telekom’un milletvekili tarifesi için yapılan eleştirilerden bazıları ise şöyle:

Türk Telekom'dan Milletvekili Tarifesi: Şebeke içi 8.000 dakika konuşma, Her yöne 1.000 SMS, 20 GB internet ​​​​​yalnızca 29 TL. Düşük gelir grubuna yönelik yapılan bu tarife için Türk Telekom'a teşekkür ediyorum, büyük bir sosyal sorumluluk projesi. pic.twitter.com/kyL3tI3u9r — Adnan Kavuştur (@AdnanKavustur) May 2, 2019

Milletvekili tarifesi!

Ben bu tarifenin yarı özelliklerine 50₺ ödüyorum.

Milletvekilinin benden daha çok mu ihtiyacı var? Geçen ay @TurkTelekom ile tüm bağlarımı kopardım. 17 senelik telefon ve internet aboneliğime son verdim. Doğrusunu yapmışım. 50 ÖTV hak bize! pic.twitter.com/NTbgSaqF84 — Mete (@KodParcasi) May 1, 2019

Ya zaten hayvan gibi maaş alıyorlar sanki korunup kollanmaya muhtaç kişilermiş gibi “milletvekili tarifesi” çıkarmak nedir? Öğrenciyim, piyasadaki en kötü ve ucuz operatör olan vodafone kullanıyorum faturam 38 tl geliyor? Yemeği 4-5₺’ye yemelerini hiç söylemiyorum bile https://t.co/B8KCd5OhY9 — aley (@avukatmiymis) May 2, 2019