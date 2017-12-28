Türkiye İnternet Hızında Dünyada Kaçıncı Sırada?

Ookla tarafından yapılan araştırmalara göre ülkelerin internet hızları belli oldu. İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

Popüler internet hız testi platformu Speedtest ile bilinen Ookla firması, ülkelerin internet hızlarına yönelik araştırmasını paylaştı.

Yapılan araştırmalara göre, dünyanın en hızlı mobil internetinin Norveç‘te, en hızlı sabit internetinin ise Singapur‘da kullanıldığı belirlendi. Medya Takip Ajansı Interpress’in, Speedtest Ookla tarafından yayınlanan verilerden derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin mobil internet hızında 32. sabit internet hızında ise 84. sırada yer aldığı ortaya çıktı. Ortalama 62,66 Mbps mobil bağlantı hızıyla lider olan Norveç’i 53,01 Mbps ile Hollanda ve 52,78 Mbps ile İzlanda‘nın takip ettiği tespit edildi.

Mobil internet hızında ilk beşte yer alan diğer ülkeler ise Singapur ve Malta oldu. Mobil internet hızında Türkiye‘nin ise 31,20 Mbps ile dünya ortalaması olan 20,28 Mbps rakamının üstünde yer alarak listede 32. sırada bulunduğu anlaşıldı.

Sabit internet hızında Singapur öne çıktı

Dünyanın mobil indirme hızı 2017 yılında yüzde 30,1 artarken sabit geniş bant indirme hızının ise yüzde 31,6 artış gösterdiği belirlendi. Sabit internet hızında Kasım ayında ilk sırada 153,85 Mbps indirme hızıyla Singapur‘un yer aldığı saptandı. Bu ülkeyi 147,51 Mbps ile İzlanda takip ederken Hong Kong ise 133,94 Mbps hızla üçüncü sırada yer aldı. Güney Kore ve Romanya sabit internet hızında ilk beşe giren diğer ülkeler oldu. Sabit internet hızında dünya ortalamasının 40,11 olduğu belirlenirken, Türkiye ise sabit internet hızında 16,30 Mbps ile 84. sırada yer aldı. Ayrıca medyaya internet ile ilgili yılbaşından bu yana 1 milyon 400 bine yakın haber yansırken, mobil internetle ilgili 10 bin 523 haber, sabit internet ile ilgili ise 1.789 haber yer aldığı tespit edildi.

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