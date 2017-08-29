Türkiye’nin Yeni Tanıtım Filmi “Home of Poetry” Desteklerinizi Bekliyor

Türkiye’nin “Home of Poetry” ismiyle yayınlanan yeni tanıtım filmi, UNWTO tarafından başlatılan video yarışmasında yerini aldı.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından başlatılan turizm odaklı video yarışmasında oylamalar başladı. 60’dan fazla ülkenin katıldığı yarışmaya Türkiye ise geçtiğimiz günlerde yayına alınan “Home of Poetry” videosu ile dahil oldu.

UNWTO video yarışmasının kazananı internet üzerinden yapılan oylamaya göre belli olacak. En fazla oy alan video People’s Choice Award ödülünün sahibi olacak.

Türkiye’nin yarışmaya katıldığı “Home of Poetry” videosu ise adından da anlaşılacağı üzere şiir temalı bir video olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’nin Cumhuriyet dönemine ait değerli şairlerinin şiirleri ile Türkiye’nin güzelliklerinin harmanlandığı video, şimdiden birçok kişinin beğenisini kazanmış durumda.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye’nin uluslararası dijital tanıtım kampanyası “Turkey Home” kapsamında hazırlanan Home of Poetry videosu ile Türkiye’nin kültür ve sanat değerlerinin tüm dünyaya aktarılması hedefleniyor.

Yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın ürünü olan ve 12 farklı şehirde çekilen Home of Poetry videosunda, çekim yapılan iller arasında İstanbul, Kütahya, Isparta, Bursa, Malatya, Trabzon, Antalya, Muğla, Mardin, İzmir ve Denizli bulunuyor. Videonun giriş kısmındaki kütüphane çekimleri ise kurgu gereği İsviçre’deki müze kütüphane olan Abbey Library of Saint Gallen‘de çekilmiş durumda.

Videoda kullanılan şiirler ise Enis Batur, Erdem Bayazıt, İlhan Berk, Yahya Kemal Beyatlı, Edip Cansever, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nazım Hikmet, Attila İlhan, Adnan Özer, Ziya Osman Saba, Cemal Süreya, Kemal Tahir, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ömer Bedrettin Uşaklı ve Turgut Uyar‘a ait şiirlerden oluşuyor.

Şimdi oy verin!

UNWTO video yarışmasında Home of Poetry videosuna oy vererek Türkiye’ye destek olmak ve diğer ülkelerin de tanıtım videolarını izlemek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz. Oy vermek için ilgili sayfada sadece isim-soyisim ve e-posta adresinizi yazarak oy vereceğiniz videoyu seçmeniz yeterli.

*Oylamalar 11 Eylül 2017 tarihinde sona erecek. Kazanan video ise aynı tarihte Çin’de düzenlenecek olan UNWTO 22. Genel Kurulu’nda açıklanacak.