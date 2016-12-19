Türkiye’den Tor Ağına Erişim Engellendi

Turkey Blocks’un paylaştığı rapor, internette anonim olarak gezinmeyi sağlayan TOR ağının Türkiye’de engellendiğini gösteriyor.

Özellikle Türkiye’de son yıllarda uygulanan internet erişim engellemeleri ve kısıtlamalarıyla birlikte kullanımı artan Tor tarayıcısı, Tor ağından beslenerek kullanıcılara anonim olarak internette gezinmeyi ve dolayısıyla herhangi bir sansüre maruz kalmadan internet sitelerine erişebilmeyi sağlıyor. Dolayısıyla Türkiye’de herhangi bir internet kısıtlaması söz konusu olduğunda da internet kullanıcıları Tor ağına başvuruyor. Ancak kullanıcıların bir çözüm olarak kullandığı bu ağ da Türkiye’de engellenmiş gibi görünüyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Bilgi ve İletişim Kurumu’nun talimatı ile Türkiye’deki internet kullanıcılarının sansürü aşmak için kullandığı VPN servisleri de engellenmişti. Şimdi ise kullanıcıların birçok farklı amaç doğrultusunda kullandığı Tor ağı da bu sansüre dahil edilmiş durumda.

Turkey Blocks tarafından paylaşılan teknik rapora göre; gazeteciler, aktivistler ve diğer birçok bireysel kullanıcı tarafından kullanılan Tor Network ve Tor Browser‘a hükümetin talimatı ile internet servis sağlayıcılar tarafından engelleme uygulanıyor.

Uygulanan engellemelerin ne zamana kadar süreceği veya tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili olarak herhangi bir resmi açıklama yapılmadığını da belirtmek gerekiyor.

Sosyal medya platformları, VPN servisleri, Tor ağı.. Kısaca Türkiye’de internet neden engelleniyor?

Türkiye’de son yıllarda yaşanan üzücü terör saldırıları ve hemen ardından gelen yayın yasakları kullanıcıları doğrudan internet sitelerine ve sosyal medya platformlarına yönlendiriyor. Ancak bu platformlarda yaşanan olaylar hakkında birçok sahte fotoğraflar, yalan haberler ve propaganda içerikli paylaşımlar da yer alıyor.

Zira geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformlarının erişime kapatılmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım da bu engellemelerin bir güvenlik tedbiri olduğunu açıklamıştı. Yıldırım, “Güvenlik için uygulamalardır. Bunlar geçici tedbirlerdir. Tehlike bertaraf edildikten sonra her şey normale döner.” demişti. Ancak bu tür uygulamaların bazı sorunları da beraberinde getirdiğini belirtmek gerekiyor.

Örneğin VPN servisleri, sadece sansürü aşmak isteyen bireysel kullanıcılar tarafından değil; aynı zamanda güvenlik amacıyla bankalar, noterler veya birçok şirket tarafından kullanılıyor. Dolayısıyla VPN servislerini kapatmanın bu tür kuruluşların ve dolaylı olarak devletin işleyişini engelleyebileceğine de dikkat çekmek gerekiyor.

VPN servisleri örneğinden devam edecek olursak, bu tür servisleri kapatmanın bir diğer tehlikeli yanını da söylemek gerekiyor. Kapatılan servislere baktığımızda içlerinde Hotspot Shield, Zenmate VPN, TunnelBear, VPN Master, Zero VPN gibi birçok kişi tarafından kabul görmüş ve güvenilir olarak işaretlenmiş VPN servislerinin de olduğunu görüyoruz. Zira bu tür güvenilir VPN servislerini engellemek, Türkiye’deki internet kullanıcılarını daha güvensiz VPN servislerini kullanmaya yönlendirebilir. Bu da kullanıcıların kişisel verilerinin başkalarının eline geçmesi ihtimalini arttırabilir diyebiliriz.