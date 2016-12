Türkiye’den Tor Ağına Erişim Engellendi

Özellikle Türkiye’de son yıllarda uygulanan internet erişim engellemeleri ve kısıtlamalarıyla birlikte kullanımı artan Tor tarayıcısı, Tor ağından beslenerek kullanıcılara anonim olarak internette gezinmeyi ve dolayısıyla herhangi bir sansüre maruz kalmadan internet sitelerine erişebilmeyi sağlıyor. Dolayısıyla Türkiye’de herhangi bir internet kısıtlaması söz konusu olduğunda da internet kullanıcıları Tor ağına başvuruyor. Ancak kullanıcıların bir çözüm olarak kullandığı bu ağ da Türkiye’de engellenmiş gibi görünüyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Bilgi ve İletişim Kurumu’nun talimatı ile Türkiye’deki internet kullanıcılarının sansürü aşmak için kullandığı VPN servisleri de engellenmişti. Şimdi ise kullanıcıların birçok farklı amaç doğrultusunda kullandığı Tor ağı da bu sansüre dahil edilmiş durumda.

#Tor network blocked in Turkey as government cracks down on #VPN use: technical reporthttps://t.co/2NSqlXnoJn pic.twitter.com/A8mb0RsZT9

— Turkey Blocks (@TurkeyBlocks) December 18, 2016