Twitter “Tweet Gizleme” Özelliğini Test Etmeye Başladı

Twitter tarafından testlerine başlanan yeni özellik sayesinde artık tweet altına yapılan yorumlar gizlenebilecek.

Söz konusu önemli değişiklikler olduğunda “geç olsun, güç olmasın” mantığında hareket eden popüler sosyal medya platformu Twitter, yeni özelliklerini duyurmaya devam ediyor. Şimdi ise tweetlerin altına yorum olarak yazılan tweetlerin gizlenmesini sağlayacak bir özelliğin testlerine başlanmış durumda.

Twitter tarafından yapılan resmi açıklamaya göre testlerine ilk olarak Kanada’da başlanan yeni “tweet gizleme” özelliği, Twitter kullanıcılarının kendi tweetlerine yapılan yorumları gizleyebilmelerine imkan tanıyor.

Testleri devam eden bu yeni özellik, yanıt olarak paylaşılan tweetlerin tamamen görünmeyeceği anlamına da gelmiyor. Öyle ki, ilgili tweetlerin altında gizlenen tweetlerin gizlendiğine dair bir ibare de yer alıyor. Yani herhangi bir kullanıcı, yorum yapılan tweetin sahibi tarafından gizlenmiş olan tweetleri görüntüleyebiliyor. Yani aslında tweet’lerin tamamen gizlendiği bir “filtreleme” durumu söz konusu olmadığını belirtmek gerekiyor.

Diğer platformlarda göre kullanıcılarına daha fazla “kendini özgürce ifade etme” imkanı sunan Twitter’ın, bu özgür yapısına zarar verecek özellikleri uygulama noktasında çok hassas davrandığını da eklemek gerekiyor. Öyle ki, örneğin bu küçük gibi görünen “tweet gizleme” özelliğinin gerçek anlamda “filtreleme” olması durumunda, Twitter’ın yapısının ve kullanıcı alışkanlıklarının oldukça değişeceğini ve bundan dolayı ciddi anlamda tepki alacağını tahmin etmek mümkün.

Peki tweet düzenleme özelliği gelecek mi?

Kullanıcılar tarafından uzun süredir dile getirilen tweet düzenleme özelliği ile ilgili de aynı şeyleri söylemek mümkün. İlk olarak 2013 yılında gündeme gelen; ardından 2018’in sonlarına doğru Jack Dorsey tarafından açıklaması yapılan bu özellik Twitter deneyimini büyük ölçüde değiştireceği için, Twitter yine dikkatli olmak ve emin adımlarla ilerlemek isteyecektir. Dolayısıyla benzer bir yapıda, yani düzenlenmiş tweetlerin diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi şartıyla bu özelliğin eklenebileceğini öngörebiliriz.