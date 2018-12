Uber ve Lyft, Zorlu Bir Dönemin Ardından Halka Arz Ediliyor

Birçok ülkede faaliyetlerini sürdürmekte güçlük çeken Uber ve Lyft, New York Borsası’nda halka arz edilmek adına son gereklilikleri yerine getiriyor.

The Wall Street Journal, son dönemlerde en hızlı değer kazanan şirketlerden olan Uber ve Lyft‘in halka arz edileceğini duyurdu. Bazı ülkelerde hukuki zorluklar yaşamalarına rağmen ABD ve birçok Avrupa ülkesinde popülerlik kazanan şirketler, tahminlere göre gelecek senenin ilk yarısında halka arz edilecek. Şu an her iki şirketin de son gereklilikler üzerinde çalıştığı, mal varlıklarının kaydını devlete bildiren S-1 belgelerini hazırladığı belirtildi.

İki şirket arasından elbette Uber’ın öne çıkacağı tahmin ediliyor. Bloomberg tarafından yayımlanan raporda şirketin 120 milyar dolar değere ulaşabileceğine yer verildi. Öte yandan Lyft’in değerini 18 milyar dolardan 30 milyar dolara taşıması bekleniyor.

Şirketlerdeki bu değişimin yönetimde bazı değişikliklere önayak olabileceği de tahmin ediliyor. Her iki şirket de geçtiğimiz çeyrekte büyük oranda zarar etmiş ve bir süredir devam eden kötü gidişatı sürdürmüştü.