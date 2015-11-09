Bir uçağın yanında sadece jet pack kullanarak Dubai semalarında dolaşan Yves Rossy ve Vince Reffet adındaki iki kişinin nefes kesen videosunu izleyin.

Yıllardır sadece bilim kurgu filmlerinde ve çizgi filmlerde gördüğümüz ve birçok kişinin hayal kurmasına sebep olan jet pack’ler gerçek hayatta olsa nasıl olurdu? Bu sorunun cevabını tüm gerçekliğiyle veren iki kişi, izleyenleri hayrete düşürüyor.

Vücutlarına geçirdikleri jet pack’ler ile Dubai semalarında uçuşa geçen Yves Rossy ve Vince Reffet adındaki iki kişi, dünyanın en büyük iki katlı geniş gövdeli Airbus A380 yolcu uçağının hemen yanında adeta süzülüyor.

Yukarıdaki videoyu seyrettiyseniz, sistemin planlama aşamasının anlatıldığı aşağıdaki videoya da göz atmanızı tavsiye ederiz.