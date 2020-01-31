Finlandiya’dan Ücretsiz Online Yapay Zeka Kursu

Finlandiya, ilk olarak kendi vatandaşları için hazırladığı ücretsiz hızlandırılmış yapay zeka kursunu artık herkesin kullanımına açtı.

Her geçen gün gelişen yapay zeka teknolojisi, artık günlük yaşantılarımızda dahi yer edinmeye başlamış durumda. Birçok farklı formda karşımıza çıkan bu teknolojiyi öğrenmek isteyenler için ınternet dünyası sınırsız kaynaklar sunuyor. Ancak yapay zekanın karmaşık bir yapıya sahip olması, yapay zeka teknolojisinin mantığını anlamak isteyenlerin hevesini de biraz kaçırıyor diyebiliriz. Birçok firma, profesyonel eğitim veren şirketler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve daha nicesi bu konuda çeşitli hizmetler sunduğu gibi, artık bu treni kaçırmak istemeyen devletler de bu konuda vatandaşlarını eğitmek istiyor. Bunun son örneği ise Finlandiya olarak karşımıza çıkıyor.

Yapay zeka teknolojisinin tekellikten çıkması ve vatandaşlar tarafından da öğrenilebilmesi gerektiğini düşünen Finlandiya, bir süredir yapay zeka teknolojisi konusunda (Helsinki Üniversitesi ve Reaktör firması ile birlikte) geliştirdikleri hızlandırılmış ve ücretsiz yapay zeka eğitim programını sürdürüyor. İlk olarak sadece Finlandiya vatandaşları için verilen “Elemenst of AI” isimli bu eğitim, şimdi ise herkesin kullanımına açılmış durumda.

İlgili yapay zeka eğitimi, esasen sadece Avrupa Birliği ülkelerinde konuşulan dillerde (İngilizce, Almanca, İsveççe, Norveççe, Estonca ve Fince) verilmiş olsa da, kursa katılım için herhangi bir konum kısıtlaması yapılmadığını belirtmek gerekiyor. Yani dünyanın herhangi bir yerinden bu hızlandırılmış ve ücretsiz yapay zeka kurşuna katılım sağlanabiliyor. Verilen bilgilere göre şimdiden 170 ülkeden 340 binden fazla öğrenci kursa kayıt olmuş durumda.

6 hafta süren kursun sonunda bir yapay zeka sertifikası da verildiğini belirtmekte fayda var. Ancak sertifikayı alabilmek için tüm eğitimlerin en az %90‘ını tamamlamış olmak; tamamlanan eğitimlerde ise en az %50 oranında başarılı olmak gerekiyor.

İnternette özellikle yapay zekanın temel konuları ile ilgili ücretsiz birçok kaynak bulunuyor. Ancak Finlandiya’nın herkesin kullanımına sunduğu bu ücretsiz eğitim portalı, özellikle zamandan tasarruf etmeyi sağlıyor. Sade ve kullanışlı arayüzü, adım adım sürdürülen basitleştirilmiş kurs süreci ve iyi kategorize edilmiş eğitim programı ile yapay zeka sistemini kolay bir şekilde öğrenmek isteyenleri teşvik ediyor.

“Elemenst of AI” isimli bu hızlandırılmış yapay zeka kurşuna kayıt olmak için elementsofai.com adresini ziyaret edebilirsiniz.