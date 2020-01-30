Uzakrota Balkan Travel Summit 10 Mart’ta Belgrad’da Düzenlenecek

Uzakrota Balkan Travel Summit, 10 Mart 2020 tarihinde Mona Plaza Belgrade’de kapılarını açacak.

12 Aralık 2019’da 5 salonda 4500 kişi ile düzenlenen İstanbul zirvesi sonrasında 2020 yılının etkinlikleri belli oluyor. Uzakrota, 2017 yılı Ekim ayında Belgrad’da düzenlenen zirve, sonrasında Atina ve Londra’da etkinlikler gerçekleştirmişti. Aradan geçen 2,5 yılın ardından tekrar Belgrad’da gerçekleşecek etkinliğin konuşmacıları ve programı belli oluyor.

10 Mart 2020 tarihinde Belgrad’n en yeni ve en keyifli otellerinden Mona Plaza Belgrade‘de 600 kişinin katılımı ile gerçekleşecek olan Uzakrota Balkan Summit etkinliğinde “Online Platformların Bugünü ve Geleceği”, “Gelişmekte Olan Piyasaların Gücü ve Online Platformlar”, “Geleceğin Gezgin Grupları ve Pazarlama Stratejileri”, “Ödeme Platformlarının Son Kullanıcıya Etkisi” ve “Dün, Bugün ve Yarın; Müşterin Tatil Tercihleri” gibi birçok konunun ele alınacağı organizasyon Tourist Organization of Belgrade desteği ile gerçekleşecek.

Etkinlikte Tourist Organization of Belgrade Direktörü Miodrag Popovic, Meetings.com CEO’su Bas Lemmens, Dohop CEO’su David Gunnarsson, Cleartrip Kıdemli İş Müdürü Amit Taneja, stglobe CEO’su Mary Papathanasiou, Golden Bay Tour CEO’su Mehmet Erdoğdu, Travelzone CEO’su Barış Öztürk, wbe.travel CEO’su George Dumitru, Road.Travel CEO’su Nikita Dedik, SkyHub Turkey Ürün Müdürü Orhan Durmuş, Wirecard Turkey Kıdemli İş Geliştirme Müdürü Candaş İlkan, Travelabs Kurucusu Valentin Dombrovsky, Rent’n Connect CEO’su Özgür Gen ve Ferryhopper CEO’su Christos Spatharakis ile birlikte 30 üst düzey konuşmacı yer alacak.

Biletler ve etkinlik hakkında detaylı bilgi için uzakrota.com/balkansummit20 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.