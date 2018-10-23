Uzakrota Travel Summit’e Bu Yıl 120 Konuşmacı ve 2500 Kişi Katılacak

2018’in en önemli turizm etkinliklerinden biri olan Uzakrota Travel Summit 2018’in konuşmacıları belli olmaya başladı.

Bidroom tarafından Dünyanın en etkili 10 turizm etkinliğinden biri seçilen Uzakrota Travel Summit, bu yıl Amadeus ana sponsorluğu ve Emirates Airline, Tourism Korea, GoGlobal ve Atlasglobal ana destekçiliğinde hem konsept ve hem de içerik anlamında daha da gelişerek 3 salon, 5 sahne ve 1 fuaye alanı ile 2500’den fazla yerli ve yabancı turizm profesyonelinin katılımı ile 12 Aralık‘ta Hilton Bosphorus Convention Center‘da düzenlenecek.

Türkiye’nin en etkili turizm teknoloji ve pazarlama zirvesi olan Uzakrota Travel Summit (UTS Istanbul 2018); Türkiye ve çevre ülkelerden seyahat acentalarını, turizm teknoloji firmalarını, otelleri, turizm sektörüne yönelik hizmet veren ajansları ve bloggerları buluşturarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda Türkiye’nin en etkili turizm zirvesi olacak. “Dijital Çağda Yeni Bir Marka Nasıl Oluşturulur?”, “Turizmde Omnichannel Pazarlama”, “Stratejik Ortaklıklar, API’ler ve Veri Analitikleri”, “Ödeme Yöntemlerini Kullanarak Pazar Payı Elde Etmek”, “Fenomenler ile Etkili Pazarlama Nasıl Yapılır?”, “Gelişmekte Olan Piyasalar ve Online Platformların Gücü” ve “Uçak Bileti Konsolidasyonunda Küresel Gelişmeler” gibi konularda 5 sahnede 57 oturumda 120’nin üstünde konuşmacı yer alacak.

Etkinlikte yer alacak konuşmacılar belli oluyor

Jolly Tur CEO’su Mete Vardar, Vip Turizm CEO’su Yasemin Pirinççioğlu, Setur Turizm Direktörü Oktay Temeller, TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Bora İşbulan, Fest Travel Genel Müdürü Zekeriya Şen, Tiqets CEO’su Luuc Elzinga, Dohop CEO’su David Gunnarsson, BD4 Travel CEO’su Andy Owen Jones, Türk Hava Yolları Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanı Mert Dorman, Emirates Airline Türkiye Bulgaristan, Romanya Genel Müdürü Bahar Birinci, Amadeus Orta ve Doğu Avrupa Online Satış Direktörü Eric Willems, Travelport Türkiye Genel Müdürü İbrahim Köymen, Anı Tur CEO’su Veli Çilsal, Tatilsepeti.com CEO’su Kaan Karayal, Singapore Airlines Üke Müdürü Mark Seah, Rusya’nın en büyük uçak bileti ve otel rezervasyon platformu Ostrovok.ru’nun ana şirketi olan Emerging Travel Group CEO’su Felix Shpilman, Clicktripz Başkan Yardımcısı Dean Hunt, Beşiktaş JK Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu, Meetings.com CEO’su Bas Lemmens, Shaza Hotels Başkan Yardımcısı Chris Nader, Avrupa Seyahat Komisyonu Sözcüsü Elke Dens ve Mastercard Güneydoğu Asya Başkan Yardımcısı Aisha Islam, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Biletbank ve Petur CEO’su Oğuz Karakaş, Crescent Rating CEO’su Fazal Bahardeen, IRC – International Residency & Citizenship CEO’su Tolga Habalı, Cleartrip İş Geliştirme Müdürü Amit Taneja, Kiwi İş Geliştirme Müdürü Zdenek Komenda, Bidroom Operasyon Direktörü Marcin Wesolowski, Digg in travel CEO’su Iztok Franco, Wirecard Türkiye CEO’su Dündar Özdemir, Lufthansa Group Irak ve Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, Atlasglobal Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan, Enuygun CEO’su Çağlar Erol, Neredekal.com CEO’su Özkan Hacıoğlu, Biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, Otelz.com CEO’su Bertan Aner, Turna.com CEO’su Kadir Kırmızı, Tourist Organization of Belgrade Pazarlama Müdürü Jelena Stankovic, Hotelrunner CEO’su Arden Agopyan, Bigchefs Pazarlama Müdürü Emel Karaman ve Hepstar Türkiye Genel Müdürü Tuğba Atay ile 120’den fazla konuşmacı 12 Aralık günü Uzakrota Travel Summit’te olacak.

Amadeus Ana Salonu, Neredekal Turizm Teknoloji, Emirates Turizm Pazarlama Salonları, bunlara ek olarak Dünya çapında düzenlenen Crescentrating Halal in Travel sahnesi ve yaklaşık 100 markanın yer aldığı fuaye alanı ile 2500 yerli ve yabancı ziyaretçi Uzakrota Travel Summit 2018‘de olacak.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için uzakrota.com/summit18 adresini ziyaret edebilirsiniz.