Vine Geri Geliyor!

Popüler 6 saniyelik video paylaşım platformu Vine 1 senenin ardından geri dönüyor!

Vine‘ın kurucularından Dom Hofmann’ın paylaştığı bilgiye göre, geçtiğimiz sene çeşitli sebeplerden dolayı 2016’nın sonlarında kapatılan popüler video platformu tekrar sektöre geri dönüyor.

Twitter’ın özellikle geçtiğimiz sene şirket olarak yaşadığı ekonomik krizler ve alternatif video platformlarının çıkması ile popülaritesini kaybetmesi gibi olası sebeplerden dolayı Vine geçtiğimiz sene kapatılmıştı. Son günlerde ise Vine’ın geri geleceğine ait söylentiler çıkmıştı. Vine’ın kurucularından Dom Hofmann’ın attığı bir tweet ile bu söylentiler doğrulanmış oldu.

Vine’ı bekleyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğunu da söylemek mümkün. Zira Dom Hofmann’ın Vine’ın logosu ile “Versiyon 2” metniyle paylaştığı tweet sadece bir gün içerisinde yüz binlerce retweet almış durumda.

Platformun kapatılmasının hemen ardından Vine’ın bir diğer kurucusu olan Rus Yusupov da, bu durumdan dolayı pişmanlığını “Şirketinizi satmayın!” tweeti ile paylaşarak gündeme gelmişti.

Kısa süre içerisinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan ve günümüz sosyal medya fenomenleri için önemli bir çıkış ortamı sağlamış olan Vine, verilen reaksiyonlara bakıldığında yeni versiyonu ile birlikte tekrar önemli bir paylaşım platformu olarak sektördeki yerini alacak gibi görünüyor.