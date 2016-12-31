WebMasto’nun 2016’da En Çok Okunan 10 İçeriği

2016 yılı içerisinde yayınlanan ve yıl boyunca en fazla okunan WebMasto içeriklerine göz atın.

WebMasto.com olarak 2013 yılından beri sosyal medya, internet, teknoloji, pazarlama, mobil uygulamalar, bilim, bilişim, tasarım ve daha birçok konu altında ürettiğimiz haber, makale, video, infografik gibi içerik türlerini okuyucularımız ile buluşturuyoruz. Bu süreç zarfında kendi alanında Türkiye’deki sayılı dijital yayıncı arasına giren WebMasto’nun 2017 yılında da bu aktif rolünü sürdürmek istiyoruz.

Bildiğiniz üzere her yıl olduğu gibi bu yıl da WebMasto’da Facebook’tan Twitter’a, TIME’dan Wikipedia’ya kadar birçok platformun 2016’ya ait yıl özetlerini sizlerle paylaştık (Bkz: 2016’nın EN’leri). Kendi platformumuz için de oldukça hareketli geçen 2016 yılını bu konsept altında sizler için derledik ve en çok okunan, en fazla çıkış yapan içeriklerimizi listeledik.

İçeriklerimizi okuyan, beğenen, paylaşan ve bunlara yorum yazan tüm WebMasto takipçilerine teşekkür ederiz. Bilgi dolu bir 2016 geçirmeniz dileğiyle…

WebMasto’nun En Çok Okunan 10 İçeriği (2016)

*Liste 2016 yılı içinde yayınlanan ve aynı yıl içinde en fazla okunan yazıları içermektedir.

Dünyaca ünlü Counter Strike: Global Offensive oyunu için düzenlenen şampiyonada, Türkiye Arjantin’i 2-1 yendi. Biz de bu sevindirici habere sitemizde yer verdik.

Android Nougat’ın kararlı sürümü duyurulmadan önce piyasaya sürülen geliştirici sürümü N Developer Preview’i ayrıntılarıyla inceledik. Android N ile birlikte gelen yeniliklere ve gizli kalmış özelliklerine değindik.

Acer, IFA 2016 kapsamında oyuncular için geliştirdiği yüksek performanslı üst düzey dizüstü bilgisayarı Predator 21 X’i tanıttı. Oyunseverler tarafından oldukça ilgi gören bu bilgisayara ait teknik özelliklere ve görsellere yer verdik.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın çok fazla bilinmeyen, gizli kalmış bazı özelliklerini paylaştık. Ayrıca uygulama içerisinde kullanıcıların işine yarayacak bazı ipuçlarını da derledik.

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram’ın, birçok kişi tarafından merakla beklenen fotoğraf ve video yakınlaştırma (zoom) özelliğini duyurduk.

Instagram’a gelen ekran görüntüsü bildirimleri sayesinde, artık özel mesaj yoluyla gönderilen geçici fotoğraf ve videoların ekran görüntüsü alındığında kullanıcıları uyardığından bahsettik.

Instagram’ın belki de yıl içerisinde en çok konuşulan özelliklerinden biri de Instagram Hikayeler oldu. Snapchat’i taklit ettiği gerekçesiyle eleştirilse de Instagram Hikayeler kullanıcılar tarafından oldukça benimsendi.

Hazırladığımız bir infografik üzerinden Facebook, Twitter, Google+ Instagram gibi popüler sosyal medya platformlarına ait ideal görsel boyutlarını gösterdik.

Hayatın gerçekleri ile yaratıcı zekasını birleştiren Pawel Kuczynski isimli karikatüristin hayatı sorgulatan çalışmalarına yer verdik.

2016 yılına en fazla damga vuran şeylerden biri de şüphesiz Pokemon GO oldu. WebMasto’da yılın en çok okunan ve en çok yorum alan bu içeriğinde ise, arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile gerçek zamanlı bir Pokemon avlama deneyimi sunan Pokemon GO’ya ait giriş seviyesinde bilgilere yer verdik.

En Fazla Çıkış Yapan Yazılar

Çağımızın dijital bir kültürü olarak karşımıza çıkan “selfie” (özçekim) fotoğraflarının narsisizm ile ilişkisini, yol açtığı kişilik bozuklarını ve kontrol altına alma yöntemlerini çeşitli örneklendirmeler yaparak açıkladık.

2017 yılının sonu itibariyle kamu kurumlarında zorunlu hale getirilecek olan F klavye ile ilgili bilmeniz gereken önemli bilgileri sizler için listeledik.

Her ne kadar sevildiği kadar nefret edilen bir font olsa da Comic Sans’ın ardında bilinmeyen birçok önemli bilgi bulunuyor. Bunları sizin için bir araya getirdik.

Kurulduğu günden, Microsoft’a satıldığı güne kadar geçen süre zarfında LinkedIn’de neler yaşandı? Hazırladığımız infografik ile LinkedIn’in kısa bir hikayesini anlattık.

Bildiğimiz haritaların dışına çıkarak; en fazla nüfusa sahip şehirlerden en fazla alkol tüketimi yapan ülkelere kadar birbirinden ilginç bilgiler gösteren 25 haritaya yer verdik.

Önceki seneler için bkz: 2015, 2014

Herkese sağlıklı, huzurlu, başarı ve bilgi dolu bir 2016 dileriz…