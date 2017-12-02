WebMasto Ayın Web Siteleri (Aralık 2017)

WebMasto’da Aralık ayı için seçilen Ayın Web Siteleri’ne göz atın.

Her ay düzenli olarak hazırladığımız WebMasto Ayın Web Siteleri serisine Aralık ayı ile devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylar için listelenen web sitelerine Ayın Web Siteleri arşivinden ulaşabilirsiniz.

Eğer siz de beğendiğiniz web sitelerinin ya da kendi web sitelerinizin WebMasto.com’da yayınlanmasını istiyorsanız, web site adreslerini ayinwebsiteleri @ webmasto.com adresine gönderebilirsiniz. Ancak gönderdiğiniz her web sitesini yayınlayacağımızın garantisi olmadığını unutmayın.

NOT: Sıralama alfabetik sıraya göre yapılmıştır.

• ensarkarabudak.com

Ensar Karabudak’ın kişisel blogu olan ensarkarabudak.com’da, mühendislik ve programlama başta olmak üzere ilgilendiği çeşitli alanlarda içerik bulmak mümkün. Programlamada karşılaşılan çeşitli sorunların çözümlerini, bilim ve mühendislik konularında ilgi çekici bilgileri ve kendi düşüncelerini aktardığı Ensra Karabudak’ın bloguna bir göz atabilirsiniz.

Ziyaret etmek için: ensarkarabudak.com

• kampyapsak.com

Adından da anlaşılacağı üzere bir kamp blogu olan kampyapsak.com, kamp yapmayı sevenler ve ilgi duyanlar için güzel bir destinasyon rehberi sağlıyor. Bölgelere göre kategorize edilen kamp alanları ayrıntılarıyla ele alınıyor ve çeşitli kriterlere göre puanlanıyor. Kamp alanlarının haritada da gösterildiği sitede ayrıca kampseverlerin birbirlerine soru sorabildiği, bilgi paylaşımı yapabildiği özel bir sayfa da mevcut. Kamp yapmayı seven ve ilgi duyan herkesin bir göz atmasını tavsiye ederiz.

Ziyaret etmek için: kampyapsak.com

• omerakgun.com.tr/blog

Dijital pazarlama uzmanı Ömer Akgün’ün bu kişisel blogu, dijital pazarlama sektörüne ilgi duyanlar için oldukça faydalı bilgiler barındırıyor. Blogda dijital dünyanın olmazsa olmazlarını ele alarak okuyucularına rehber niteliğinde içerikler sunan Ömer Akgün, özellikle dijital pazarlama, arama motoru optimizasyonu (SEO), sosyal medya ve Google reklamlarına odaklanmış durumda. Dijital pazarlama sektöründe bulunan ve bu sektöre ilgi duyan herkese tavsiyemizdir.

Ziyaret etmek için: omerakgun.com.tr/blog

• tozlumikrofon.com

İki üniversite öğrencisi tarafından kurulan içerik ve paylaşım platformu tozlumikrofon.com, zengin içerik kategorisi ile okuyucuların karşısına çıkıyor. Tarih, edebiyat, kültür, sanat, düşünce, eleştiri ve felsefe başta olmak üzere birçok konunun ele alındığı blogda gündeme ilişkin konulara da yer veriliyor. Bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

Ziyaret etmek için: tozlumikrofon.com

• yerimdeduramiyorum.com

Ezgi Çoban’ın kişisel seyahat blogu yerimdeduramiyorum.com, gezmeyi sevenler için takip edilesi bloglardan biri diyebiliriz. Blogunda kişisel seyahat deneyimlerini aktaran Ezgi Çoban, gittiği şehir ve ülkelerde edindiği tecrübeleri aktarıyor. Ayrıca seyahat etmeyi sevenlerin işini kolaylaştıracak rehber niteliğindeki faydalı bilgileri de okuyucuları ile paylaşıyor. Tüm seyahatseverlere tavsiyemizdir.

Ziyaret etmek için: yerimdeduramiyorum.com