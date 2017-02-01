WebMasto Ayın Web Siteleri (Ocak 2017)

WebMasto’da Ocak ayı için seçilen Ayın Web Siteleri’ne göz atın.

Her ay düzenli olarak hazırladığımız WebMasto Ayın Web Siteleri serisine 2017’nın ilki olan Ocak ayı ile devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylar için listelenen web sitelerine Ayın Web Siteleri arşivinden ulaşabilirsiniz.

Eğer siz de beğendiğiniz web sitelerinin ya da kendi web sitelerinizin WebMasto.com’da yayınlanmasını istiyorsanız, web site adreslerini ilgili ayın son iki gününe kadar ayinwebsiteleri @ webmasto.com adresine gönderebilirsiniz. Ancak gönderdiğiniz her web sitesini yayınlayacağımızın garantisi olmadığını unutmayın.

NOT: Sıralama alfabetik sıraya göre yapılmıştır.

• alemicihan.com

Teknoloji editörü Cihan Pehlivan’a ait olan Alemicihan.com, teknoloji ve internet dünyasında yaşanan gelişmeleri bünyesinde barındırıyor. Sitede sosyal medya platformlarından mobil cihazlara, uygulamalardan çeşitli ipuçlara kadar birçok konuda haber, video ve galeri türleri altında içerik bulmak mümkün. Ayrıca sitede yer alan “Soru Sor” sayfası üzerinden de teknolojiye dair ilgili merak ettiklerinizi blog sahibine iletebiliyorsunuz. Sık sık güncellenen bu siteye bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

Ziyaret etmek için: alemicihan.com

• aramamotoru.com

Sektöre hızlı bir giriş yapan Aramamotoru.com’u, -jenerik adından da anlaşılacağı üzere- arama motoru pazarını kendisine konu edinen ve kaliteli içerikleriyle ön plana çıkan bir blog olarak tanımlamak mümkün. Alanında uzman kişilerin katkılarıyla yayın hayatını sürdüren blog, arama motoru optimizasyonu (SEO), arama motoru pazarlama (SEM) ve uygulama marketi optimizasyonu (ASO) başta olmak üzere dijital pazarlama ekseninde faydalı ve yol gösterici birçok içeriği okuyucularıyla buluşturuyor. Güncel değişiklikleri takip eden ve sık sık yeni içerikler ile güncellenen Aramamotoru.com’u dijital pazarlama ile ilgilenenler başta olmak üzere herkese tavsiye ederiz.

Ziyaret etmek için: aramamotoru.com

• hayalimdekirobot.com

Eğitim ve bilişim sektöründeki çeşitli internet gönüllüleri tarafından hayata geçirilen Hayalimdeki Robot projesi, çocukların geleceğe, teknolojiye ve hayallerine olan ilgisini arttırmayı hedefliyor. Proje kapsamında çocuklardan 30 saniye – 1 dakika uzunluğunda videolar çekerek hayallerindeki robotları anlatması isteniyor. Çocuklar tarafından çekilen bu videolara ise Hayalimdekirobot.com sayfasındaki Türkiye haritası üzerinden veya YouTube kanalı üzerinden ulaşılabiliyor. Videolar tamamlandığında ise çocukları birbirinden farklı hediyeler bekliyor. Çocukların ufkunu açabilecek bir potansiyele sahip olan bu projeyi yakından incelemek ve süreci takip etmek isterseniz Hayalimdekirobot.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ziyaret etmek için: hayalimdekirobot.com

• onbironsekiz.com

Onbironsekiz.com, Türkiye’de ender rastlanan platformlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. “Podcast” olarak bilinen sesli içerikler üzerinden gerçek insan hikayelerine yer veren site, bu bağlamda Türkiye’de ilk ve tek podcast topluluğu olma özelliği taşıyor. Sitede insanların kendi sesinden kişisel hikayelerini dinleyebiliyorsunuz. Dilerseniz siteye üye olarak kendi hikayenizi de gönderebiliyor ve yayınlanmasını sağlayabiliyorsunuz. Podcast yayınlarına ve kişisel hikayelere ilgisi olanlara ve standartlaşmış sosyal medya kalıbından çıkarak farklı bir deneyim yaşamak isteyen herkese tavsiyemizdir.

Ziyaret etmek için: onbironsekiz.com

• sirketborsasi.net

Adından da anlaşılacağı üzere Sirketborsasi.net’i, işletmesini devretmek isteyen işletme sahipleri ile, kurulu bir işletmeyi devralmak isteyen iş adamı ve girişimcileri bir araya getiren bir platform olarak tanımlayabiliriz. Sitede devredilmeyi bekleyen şirketlere ve devralmak isteyen girişimci ve iş adamlarına ait bir veritabanı bulunuyor. Site üzerinden devredilmeye hazır şirketler ise liste halinde sıralanıyor. Bu şirketlere ait fiyat, sermaye, tür, kuruluş tarihi vs gibi bilgiler de açık olarak yer alıyor. Dilerseniz kendi şirketiniz için de ekleme talebinde bulunabiliyorsunuz. İlgisi olan herkesin bir göz atmasını tavsiye ederiz.

Ziyaret etmek için: sirketborsasi.net